Похолодание, начало отопительного сезона и сокращение светового дня могут стать дополнительной нагрузкой для организма. Особенно внимательно к своему состоянию в это время стоит относиться людям, у которых регулярно возникают циститы, боли в суставах, проблемы с желудком или дерматиты.

Врач общей практики, гастроэнтеролог и гериатр Елена Павлова рассказала, какие привычки помогут снизить риск сезонного ухудшения самочувствия.

С наступлением осени организм вынужден приспосабливаться к более низким температурам, сухому воздуху в помещениях и изменившемуся режиму дня. Холод может приводить к сужению периферических сосудов, кожа быстрее теряет влагу, а хронические заболевания у некоторых людей дают о себе знать чаще.

Специалист советует не ждать появления выраженных симптомов, а заранее скорректировать повседневные привычки.

Цистит: тепло и достаточное количество жидкости

В холодное время года проблемы с мочевыводящими путями могут возникать на фоне переохлаждения и других провоцирующих факторов.

По словам врача, важно одеваться по погоде, особенно защищая от холода поясницу и область таза. При этом не стоит зимой резко сокращать количество жидкости: более концентрированная моча способна сильнее раздражать мочевой пузырь.

При повторяющихся инфекциях тактику профилактики лучше обсуждать с врачом. В частности, существуют данные о возможной пользе клюквенных препаратов для профилактики некоторых рецидивирующих инфекций мочевых путей, однако они не заменяют диагностику и лечение уже возникшего заболевания.

Если появились боль или жжение при мочеиспускании, кровь в моче, температура или боль в области почек, откладывать обращение за медицинской помощью не следует.

Суставы: движение даже в холодную погоду

При похолодании некоторые люди действительно отмечают усиление скованности и болезненности суставов. Желание меньше двигаться в такую погоду вполне понятно, однако длительное снижение физической активности может только усиливать неприятные ощущения.

Перед выходом на улицу полезно сделать легкую разминку, а одежда должна сохранять тепло, но не приводить к перегреву и накоплению влаги.

В рационе должны присутствовать источники омега-3 жирных кислот — например, жирная морская рыба. А вот принимать витамин D или другие добавки «на всякий случай» не стоит: необходимость анализа и дозировку лучше обсудить с врачом.

Особенно важно не списывать внезапную сильную боль, выраженный отек, покраснение или повышение температуры в области сустава исключительно на погоду — такие симптомы требуют медицинской оценки.

Гастрит: меньше раздражителей

Осенью и зимой рацион нередко становится более калорийным: появляется больше жирной пищи, кофе и других согревающих напитков. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта это может способствовать появлению неприятных симптомов.

Елена Павлова рекомендует избегать слишком горячей пищи, чрезмерного количества острых специй и алкоголя, а также следить за реакцией организма на кофе.

Отдельного внимания требуют обезболивающие препараты, которые люди нередко принимают из-за суставных болей. Некоторые нестероидные противовоспалительные средства способны повреждать слизистую желудка и повышать риск язв и кровотечений. Поэтому при необходимости их регулярного приема следует обсудить с врачом безопасную схему лечения.

Дерматит: не ждать появления зуда

Отопительный сезон — серьезное испытание для сухой и чувствительной кожи. В помещениях снижается влажность воздуха, а постоянные переходы с холода в тепло могут дополнительно нарушать защитный барьер кожи.

Поэтому интенсивный уход лучше начинать еще до появления выраженной сухости и шелушения. Врач рекомендует пользоваться увлажняющими и восстанавливающими средствами, нанося их вскоре после душа на слегка влажную кожу.

В квартире желательно поддерживать комфортную влажность воздуха. Очень горячие ванны лучше заменить теплым душем, а для очищения кожи выбирать мягкие средства.

При склонности к дерматиту стоит обращать внимание и на одежду: шерсть и некоторые синтетические материалы при непосредственном контакте с кожей способны усиливать раздражение. Более комфортным нижним слоем может стать хлопковая одежда.

Готовиться к холодам лучше заранее

Единой «осенней таблетки», которая предотвратит все сезонные обострения, не существует. Гораздо важнее регулярный сон, полноценное питание, достаточная физическая активность, подходящая одежда и соблюдение назначенного врачом лечения.

Не стоит и самостоятельно сдавать большой набор анализов или начинать прием витаминов только потому, что наступила осень. Необходимость обследований зависит от состояния здоровья, симптомов и факторов риска конкретного человека.

Подготовка к холодному сезону — это прежде всего небольшие, но регулярные изменения привычек. Теплая одежда, достаточное питье, движение, бережный уход за кожей и разумный рацион могут помочь легче пережить осень и зиму. А если привычные симптомы становятся сильнее или появляются новые, лучше не объяснять все «сезонным обострением», а выяснить причину вместе с врачом.