Никогда не поздно научиться чему-то новому, чтобы сделать свой быт проще и ярче.

Секрет чистого блендера

После измельчения мяса в блендере, особенно сырого, волокна часто наматываются на нож, и удалить их бывает сложно.

Чтобы очистить нож блендера от остатков пищи, я придумала способ, который назвала «самоочиститель».

Я наливаю в глубокую миску воду, погружаю в нее нож блендера и включаю на примерно 30 секунд.

После такой процедуры нож становится идеально чистым, а остатки пищи остаются в воде. Теперь не нужно тратить время и силы на очистку блендера от сложных загрязнений.

Ламинат без царапин

Сколько раз я просил не ходить по ламинату в туфлях с металлическими набойками, но, к сожалению, на покрытии появились заметные царапины.

Я приобрел в строительном магазине специальный восковой карандаш для реставрации ламината. Карандаши бывают разных цветов, поэтому я взял с собой образец оставшегося после укладки покрытия кусок ламината. Вернувшись домой, я протер пол влажной тряпкой и, когда ламинат высох, нанес воск на все заметные царапины. Затем отполировал поверхность мягкой тканью.

Если точно знаешь, где была царапина, то и после нанесения воска ее можно разглядеть, но при беглом осмотре пол выглядит вполне аккуратно. Теперь моя новая задача — следить, чтобы туфли всегда снимали в прихожей.

Пора сушить шиповник

Я считаю, что шиповник нужно сушить обязательно. Зимой шиповниковый чай помогает от простуд. Сушить шиповник нужно сразу после сбора. Ягоды следует перебрать, очистить от мусора и удалить поврежденные (хвостики обрезать не нужно). Равномерно распределите шиповник на противне и поставьте в духовку, разогретую до 40–50 градусов на 6-7 часов. Нужно следить, чтобы шиповник не подгорел, почаще его перемешивая. Можно периодически отключать духовку. Когда ягоды станут твердыми и сухими, я достаю противень из духовки и храню шиповник в коробках или мешочках.

Кто сделал лужу?

Если ваш кот справил нужду на ковер, как вывести пятно? Расскажу о своем опыте.

У меня старый ковер с коротким жестким ворсом, такие обычно называют паласами. Если кошка делает на нем лужу, я использую соду. Как только замечаю мокрое пятно, обильно присыпаю его содой (5–7 ст. л.). Важно вдавить соду в волокна ворса. Можно добавить 1 ст. л. порошка для стирки (размешать с содой).

Для большей эффективности стоит накрыть пятно газетой и придавить тяжелым предметом.

Оставьте на сутки, а затем тщательно пропылесосьте, убирая остатки соды.

В результате такой процедуры не остается ни влаги, ни запаха.

Вместо кондиционера

Если закончился кондиционер для белья, можно использовать эфирное масло. Я добавляю 2-3 капли на 1 л воды при полоскании. В аптеках можно найти такой пузырек (запах — на выбор). И такого кондиционера хватит надолго!

"1000 секретов".