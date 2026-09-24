Гематоген многие помнят с детства как «полезную сладость для повышения гемоглобина». Однако относиться к нему как к обычной конфете не стоит. В его составе действительно может быть железо, но много сахара и достаточно высокая калорийность делают гематоген продуктом, с которым важно соблюдать меру.

Основным компонентом классического гематогена является пищевой черный альбумин, получаемый из крови крупного рогатого скота. Именно с ним связано содержание железа в продукте. Для вкуса производители добавляют сахар, сгущенное молоко, патоку, а иногда какао, орехи, мед, злаки или сухофрукты.

При этом состав разных батончиков может заметно отличаться, поэтому ориентироваться только на слово «гематоген» на упаковке не стоит.

Может ли гематоген поднять гемоглобин?

Железо необходимо организму для образования гемоглобина, поэтому продукты, содержащие этот микроэлемент, действительно важны для профилактики его дефицита.

Но гематоген нельзя считать полноценным лечением железодефицитной анемии. Если анализы показывают снижение гемоглобина или запасов железа, необходимо сначала установить причину. В зависимости от результатов врач может назначить препараты железа в дозировке, которую обычным батончиком обеспечить невозможно.

Поэтому гематоген разумнее рассматривать как дополнительный продукт питания, а не замену лекарственной терапии.

Главный минус — много сахара

Сладкий вкус гематогена имеет обратную сторону. Обычно продукт содержит значительное количество простых углеводов и довольно калориен.

Если есть его как обычный десерт — по несколько батончиков или ежедневно без необходимости, — можно получить прежде всего лишние калории и сахар, а вовсе не дополнительную пользу.

Особенно внимательно к составу следует относиться людям с сахарным диабетом, нарушениями углеводного обмена и тем, кому необходимо контролировать массу тела.

Подходит не при любой анемии

Еще одна распространенная ошибка — есть гематоген при любом снижении гемоглобина.

Анемия может быть связана не только с недостатком железа. Ее причиной бывают дефицит витамина B12 или фолатов, хронические заболевания, кровопотери и другие состояния. В таких случаях попытка самостоятельно «поднять гемоглобин» гематогеном не решает проблему.

Если слабость, бледность, головокружение или быстрая утомляемость сохраняются длительное время, лучше сдать анализы и выяснить причину.

А что во время беременности?

Беременным особенно важно получать достаточное количество железа, однако потребность в нем и необходимость приема препаратов определяются индивидуально.

Использовать гематоген вместо назначенного врачом железа не следует. Кроме того, необходимо учитывать содержание сахара и калорийность продукта, особенно при нарушении толерантности к глюкозе или гестационном диабете.

Сколько можно съесть?

Универсальной нормы «одна плитка в день» для любого гематогена нет: батончики отличаются массой, составом и количеством железа. Поэтому безопаснее ориентироваться на рекомендации конкретного производителя, указанные на упаковке.

Для детей особенно важно соблюдать возрастные ограничения и рекомендуемую порцию.

Гематоген — не волшебное средство от слабости и не лекарство от любой анемии. Он может быть дополнительным источником железа, но одновременно остается сладким и калорийным продуктом. Если гемоглобин действительно снижен, важнее выяснить причину дефицита и подобрать лечение, а не пытаться решить проблему несколькими сладкими батончиками.