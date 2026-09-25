Когда у родителей появляется долгожданный малыш, они стремятся купить все самое лучшее. Производители, в свою очередь, активно убеждают, что их товары просто необходимы. Но действительно ли это так? Часто можно столкнуться с абсолютно ненужными вещами, на которые уходит немало денег. Лучше сэкономить, ведь деньги могут пригодиться в будущем.
Производители предлагают множество товаров для молодых родителей, но не все из них действительно необходимы.
Устройство анализирует изменения в температуре и составе воздуха, отправляя информацию на смартфон родителей через специальное приложение. Однако оно не переодевает ребенка, и с этим родителям придется справляться самостоятельно.
Полезен ли такой прибор? Возможно, но многое зависит от его цены. На рынке есть множество устройств, которые стоят немалые деньги и не приносят практически никакой пользы.
Подогреватель для влажных салфеток
Это действительно излишество! Производители утверждают, что малыши чувствительны к холодным салфеткам. Они рекомендуют использовать этот прибор особенно ночью, чтобы не разбудить ребенка. Однако холодная влажная салфетка редко становится причиной беспокойства у грудничка. Если вас беспокоит температура салфеток, можно просто положить упаковку на батарею или погреть их в руках.
Подогреватель для бутылочек
Для мам, которые кормят грудью, этот прибор вообще не нужен. До 6 месяцев дети питаются только молоком, и даже воду давать не обязательно. А для малышей на искусственном вскармливании смесь должна быть свежеприготовленной.
Стерилизатор
Цены на стерилизаторы варьируются от простых до ультрафиолетовых моделей. Однако для малышей на грудном вскармливании стерилизатор не является необходимым. Бутылочки и соски можно просто прокипятить в кастрюле или залить кипятком. Вам понадобятся только щипцы для посуды, чтобы не обжечься.
Термометр для детского питания
Ваше запястье определит комфортную для еды температуру не хуже, и оно не будет искажать показания.
Утилизатор подгузников
Этот прибор обещает отсутствие запаха и грязи. Его цена колеблется от 1500 до 9000 рублей, но придется постоянно покупать сменные кассеты. Зачем это нужно? Гораздо проще завязать грязный подгузник в пакетик и выбросить его в мусорное ведро с крышкой.
Весы для младенца
Врачи будут взвешивать вашего малыша в роддоме и на каждом приеме у педиатра. Хотя в начале мне весы действительно были нужны, так как у малыша были проблемы с пищеварением, и он плохо набирал вес. Важно было следить за этим.
Позиционер для сна
Это специальный матрас для малышей до 2-3 месяцев с валиками или бортами, который фиксирует ребенка на боку, чтобы он не перевернулся во сне и не захлебнулся, если срыгнет.
Пеленальный стол
Во-первых, он занимает много места. Во-вторых, малыш вырастет из него за несколько месяцев. Лично мне было удобно менять подгузники на широкой кровати.
Ходунки
Это мягкая сидушка со столиком на колесиках. Родители думают, что с ходунками ребенок научится быстрее ходить. На самом деле, малыш неправильно распределяет вес, что может привести к проблемам с осанкой. Он не учится держать равновесие и приседать. Кроме того, когда ребенок начинает ходить самостоятельно, он учится и падать, что тоже важно.
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