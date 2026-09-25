Устройство анализирует изменения в температуре и составе воздуха, отправляя информацию на смартфон родителей через специальное приложение. Однако оно не переодевает ребенка, и с этим родителям придется справляться самостоятельно.

Полезен ли такой прибор? Возможно, но многое зависит от его цены. На рынке есть множество устройств, которые стоят немалые деньги и не приносят практически никакой пользы.

Подогреватель для влажных салфеток

Это действительно излишество! Производители утверждают, что малыши чувствительны к холодным салфеткам. Они рекомендуют использовать этот прибор особенно ночью, чтобы не разбудить ребенка. Однако холодная влажная салфетка редко становится причиной беспокойства у грудничка. Если вас беспокоит температура салфеток, можно просто положить упаковку на батарею или погреть их в руках.

Подогреватель для бутылочек

Для мам, которые кормят грудью, этот прибор вообще не нужен. До 6 месяцев дети питаются только молоком, и даже воду давать не обязательно. А для малышей на искусственном вскармливании смесь должна быть свежеприготовленной.

Стерилизатор

Цены на стерилизаторы варьируются от простых до ультрафиолетовых моделей. Однако для малышей на грудном вскармливании стерилизатор не является необходимым. Бутылочки и соски можно просто прокипятить в кастрюле или залить кипятком. Вам понадобятся только щипцы для посуды, чтобы не обжечься.