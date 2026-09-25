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13 бесполезных покупок для мам и малышей 0 139

Люблю!
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: 13 бесполезных покупок для мам и малышей

Производители предлагают множество товаров для молодых родителей, но не все из них действительно необходимы.

 

Когда у родителей появляется долгожданный малыш, они стремятся купить все самое лучшее. Производители, в свою очередь, активно убеждают, что их товары просто необходимы. Но действительно ли это так? Часто можно столкнуться с абсолютно ненужными вещами, на которые уходит немало денег. Лучше сэкономить, ведь деньги могут пригодиться в будущем.

Один корейский папа по имени Тони Парк запатентовал устройство, которое может "нюхать" подгузники и сообщать родителям, когда нужно переодеть малыша. Не всегда удобно проверять подгузник, но такая привычка может показаться странной.

Устройство анализирует изменения в температуре и составе воздуха, отправляя информацию на смартфон родителей через специальное приложение. Однако оно не переодевает ребенка, и с этим родителям придется справляться самостоятельно.

Полезен ли такой прибор? Возможно, но многое зависит от его цены. На рынке есть множество устройств, которые стоят немалые деньги и не приносят практически никакой пользы.

Подогреватель для влажных салфеток

Это действительно излишество! Производители утверждают, что малыши чувствительны к холодным салфеткам. Они рекомендуют использовать этот прибор особенно ночью, чтобы не разбудить ребенка. Однако холодная влажная салфетка редко становится причиной беспокойства у грудничка. Если вас беспокоит температура салфеток, можно просто положить упаковку на батарею или погреть их в руках.

Подогреватель для бутылочек

Для мам, которые кормят грудью, этот прибор вообще не нужен. До 6 месяцев дети питаются только молоком, и даже воду давать не обязательно. А для малышей на искусственном вскармливании смесь должна быть свежеприготовленной.

Стерилизатор

Цены на стерилизаторы варьируются от простых до ультрафиолетовых моделей. Однако для малышей на грудном вскармливании стерилизатор не является необходимым. Бутылочки и соски можно просто прокипятить в кастрюле или залить кипятком. Вам понадобятся только щипцы для посуды, чтобы не обжечься.

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Термометр для детского питания

Ваше запястье определит комфортную для еды температуру не хуже, и оно не будет искажать показания.

Утилизатор подгузников

Этот прибор обещает отсутствие запаха и грязи. Его цена колеблется от 1500 до 9000 рублей, но придется постоянно покупать сменные кассеты. Зачем это нужно? Гораздо проще завязать грязный подгузник в пакетик и выбросить его в мусорное ведро с крышкой.

Весы для младенца

Врачи будут взвешивать вашего малыша в роддоме и на каждом приеме у педиатра. Хотя в начале мне весы действительно были нужны, так как у малыша были проблемы с пищеварением, и он плохо набирал вес. Важно было следить за этим.

Позиционер для сна

Это специальный матрас для малышей до 2-3 месяцев с валиками или бортами, который фиксирует ребенка на боку, чтобы он не перевернулся во сне и не захлебнулся, если срыгнет.

Пеленальный стол

Во-первых, он занимает много места. Во-вторых, малыш вырастет из него за несколько месяцев. Лично мне было удобно менять подгузники на широкой кровати.

Ходунки

Это мягкая сидушка со столиком на колесиках. Родители думают, что с ходунками ребенок научится быстрее ходить. На самом деле, малыш неправильно распределяет вес, что может привести к проблемам с осанкой. Он не учится держать равновесие и приседать. Кроме того, когда ребенок начинает ходить самостоятельно, он учится и падать, что тоже важно.

Pexels - https://www.pexels.com/ru-ru/

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