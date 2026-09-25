Для многих людей макияж стал неотъемлемой частью повседневной жизни. Мы уже не задумываемся, когда с утра автоматически тянемся к косметичке. Однако такая рутина может привести к тому, что мы забываем о важности поддержания порядка в своих косметических средствах. Более того, одной уборки недостаточно: необходимо помнить о правилах нанесения и снятия макияжа, а также о регулярной ревизии в косметичке. Хотя в большинстве случаев макияж безопасен, некоторые ошибки могут вызвать проблемы и даже необратимые последствия.

Сегодня многие девушки используют только макияж для глаз, так как это быстро, красиво и удобно. Однако кожа век и вокруг глаз является самой чувствительной, и за ней требуется особый, бережный уход. Мы выделили основные моменты, которые наглядно покажут, почему гигиеной в макияже не стоит пренебрегать — нарушение определенных правил может привести к занесению инфекции, травмам и даже ухудшению зрения.

Использование просроченной косметики

Просроченная косметика опасна тем, что она не меняет своего внешнего вида после окончания срока годности. Она может выглядеть так же красиво и блестяще, как и до покупки, и поэтому нам кажется, что ей можно пользоваться. Однако мало кто знает, какую опасность она может скрывать: с истечением срока годности химический состав средств становится нестабильным, меняется кислотность и консистенция. Такая косметика может не только не дать заявленный производителем эффект, но и навредить здоровью кожи.

Не смывать макияж

Если вы не будете регулярно смывать макияж на ночь, тщательно очищая веки и ресницы от лайнеров и туши, остатки могут попасть внутрь глаз. Это вызовет иммунный ответ — чтобы защитить глаза от инфекции. Результат может быть очевиден: на утро вас встретят опухшие, раздраженные и усталые глаза. Тушь, постоянно нанесенная на ресницы, истощает их и приводит к ломкости и утончению. Это красивое, но коварное средство для макияжа накапливает бактерии, которые могут сохраняться во внутреннем кармашке век. Меняйте тушь каждые три месяца, чтобы избежать роста бактерий и, как следствие, воспалений.

Не очищать регулярно инструменты для макияжа