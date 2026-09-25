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Экстремальное декольте и черное кружево: Дженнифер Лопес произвела фурор в Милане 0 570

Люблю!
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дженнифер Лопес

57-летняя Дженнифер Лопес стала одной из самых заметных звезд показа Vogue World: Milano. Для выхода певица и актриса выбрала эффектное черное платье с пышной юбкой и весьма смелым декольте.

Дженнифер Лопес поделилась в соцсетях кадрами, сделанными во время Vogue World: Milano, прошедшего в рамках Миланской недели моды.

Для мероприятия артистка выбрала роскошное черное платье Dolce & Gabbana. Наряд с объемной юбкой и глубоким декольте был украшен блестящим кружевом. Образ Лопес дополнили длинные полупрозрачные перчатки и классические черные туфли на шпильке.

На мероприятии собралась целая россыпь знаменитостей. Среди гостей были J Balvin, Machine Gun Kelly, Ирина Шейк, Мэделин Петш и Дева Кассель.

Однако появление Лопес вызвало особенно бурную реакцию ее поклонников. После публикации фотографий подписчики засыпали звезду комплиментами.

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«Прекрасная богиня», «Кинематографично», «Абсолютная икона», «Ты снова взорвала интернет», «Где-то между кино и реальностью», «Красота с оттенком драмы», — писали пользователи.

Выход Лопес в Милане в очередной раз показал, что артистка не боится смелых вечерних образов. Черное кружево, драматичный силуэт и глубокое декольте сделали ее появление одним из самых обсуждаемых моментов модного события.

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#мода #социальные сети #Дженнифер Лопес #знаменитости
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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