Помните ли вы свою первую любовь? Это чувство, когда сердце бьётся быстрее, стоит объекту любви оказаться рядом, когда невозможно ни спать, ни есть, а только мечтать о том, как вы будете вместе.

Психолог Анна Скавитина объясняет родителям, как вести себя с влюблёнными детьми и почему важно уважать и беречь это первое чувство.

Я помню, как в 5 лет собиралась выйти замуж за Костю из детского сада и объясняла маме, что куклу на свадебную машину привязывать не нужно, а нужно усадить вперёд плюшевого медведя. Детали свадебной церемонии занимали меня больше, чем сам Костя, а моя подружка Катя была влюблена в другого нашего одногруппника. Она плела интриги, чтобы оказаться возле Саши во время прогулки, и добилась своего: Саша стал оказывать Кате знаки внимания. Их любовь продержалась целый год, пока Катина семья не переехала. А вы помните, когда впервые почувствовали любовь? А у ваших детей уже был этот важный опыт?

Родители начинают замечать кокетливые взгляды своих детей на других людей начиная с 8-10 месяцев. Младенец "строит глазки" из-за плеча мамы, учится общаться с другими, находясь под её защитой. Это признак хорошего развития, и хотя он предпочитает маму, он пробует выйти за рамки семьи. Всё это уже про любовь, но про любовь к маме. После общения с чужими, малыш всё равно стремится обнять её.

Первое сильное чувство любви к человеку вне семьи может накрыть вашего ребёнка уже после трёх лет. В этом возрасте дети начинают чувствовать себя отдельными личностями, и их связь с мамой начинает ослабевать, что полезно для их развития. Малышей интересуют чужие люди, и они начинают им подражать. У детей появляются новые желания и потребности, и они не понимают себя, что приводит к "кризису трёх лет". В этом возрасте ребёнок может найти привлекательный объект, который не является мамой или папой.

Ребёнок, напитанный любовью матери, переносит это чувство на другого человека. Не волнуйтесь, мама всегда останется для ребёнка его "самой первой любовью", но мы, как родители, хотим, чтобы любовь к маме не была единственной в жизни нашего ребёнка. Мы мечтаем, чтобы наши дети были счастливы.

Первое чувство — это серьёзно, и к нему нужно относиться с уважением. Для ребёнка первая любовь — это репетиция будущих отношений. Он будет вести себя по отношению к своему избраннику так, как это принято в родительской семье. Наблюдая за первым чувством вашего ребёнка, вы как будто смотрите в искажённое зеркало.

Выбор вашего ребёнка может многое сказать об отношениях в семье. Присмотритесь к тому, что вы увидите. У вас есть время, чтобы что-то подкорректировать в отношениях с ребёнком и в семье. Дети, которые добиваются расположения тех, кто их притесняет, могут чувствовать себя не достойными своей семьи. Дети, которые меняют избранников почти каждый день, могут быть неустойчивы в привязанности к маме. Дети, выбирающие взаимно любящих партнёров, скорее всего, имеют опыт взаимных отношений родительской пары.

Первый выбор ребёнка может быть неудачным. Дети ещё не так хорошо ориентируются в людях, и для многих взрослых найти подходящего человека — задача не из простых. Но если ребёнок имеет опыт хороших отношений с мамой, он не задерживается в неудачных отношениях надолго.

Способы, которыми дети выражают свои чувства, могут быть не такими, как принято в обществе. Например, ребёнок может начать дергать девочку за косичку или обнимать и целовать без согласия. Задача родителей — не ругать, а объяснять, как можно проявлять чувства, чтобы другой человек почувствовал симпатию, а не обиду.

Если ваш ребёнок влюблён, будьте внимательнее. Влюблённые люди очень ранимы, особенно испытывающие сильное чувство впервые.