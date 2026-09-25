Забудьте о нафталине — вывести зловредное насекомое с его помощью не получится. Чтобы эффективно бороться с молью, нужно сначала определить её место обитания.

Откуда берется моль в квартире

Существует множество видов моли: зерновая, мебельная, шерстяная, ковровая (которую также называют кожеедом, так как она может повредить кожаные изделия), а также ржаная и капустная — всего около 30 видов.

Моль — это не только бабочки, но и гусеницы, и яйца. Гоняться за летающими мотыльками бесполезно, так как, убивая их, мы устраняем лишь самцов, которые не вредят вещам и продуктам. В это время самки откладывают новые яйца, из которых появляются гусеницы. Именно от них и нужно избавляться.

Как избавиться от пищевой моли

Зерновая (пищевая) моль поедает съестные припасы: её личинки чаще всего повреждают крупу, муку и сухофрукты. Эта моль предпочитает тепло, повышенную влажность и отсутствие вентиляции.

Профилактика: храните все бакалейные продукты в плотно закрытых банках или, в крайнем случае, в завязанных полиэтиленовых пакетах.

Как избавиться: сильно пораженные молью продукты следует выбросить, а те, в которых насекомых немного, можно перебрать и подсушить в духовке при температуре 60–70°C в течение 15–20 минут, приоткрыв дверцу. Также можно использовать микроволновку. Шкаф, где хранились продукты, необходимо вымыть теплым мыльным раствором, а затем чистой водой, пазы и щели промазать столовым уксусом с помощью кисточки. Держите шкаф открытым, пока он не высохнет.

Как избавиться от моли в шкафу

Шерстяная (войлочная, шубная, кошмовая) моль размножается круглый год и повреждает шерсть, войлок, перья, натуральный бархат, мех, переплеты книг и многое другое. Гусеницы могут прогрызать синтетические ткани и полиэтиленовые пакеты. Они выдерживают понижение температуры до 0°C и могут обходиться без пищи до 30 дней. Учитывая, что моль живет около двух лет, можно представить, сколько вещей она может испортить за это время.

Профилактика: личинки не переносят яркого солнечного света и свежего воздуха. Поэтому вещи, которые часто используются, моль не беспокоит. Зимнюю одежду, отправленную на лето в шкаф, нужно готовить заранее. Гусеницы начинают свою трапезу с грязных и потных пятен, поэтому борьбу с молью следует начинать со стирки и чистки одежды перед хранением.

После чистки меховые и шерстяные вещи помещают в полиэтиленовые пакеты, а шубы — в чехлы из плотной бумаги с антимольным препаратом. Перед упаковкой встряхните вещи: яйца моли не прочно прикреплены к волокнам ткани или меха, поэтому они могут отлететь.

Избавиться: пораженные вещи обрабатывают препаратами на основе дихлофоса. На данный момент это наиболее эффективное средство для уничтожения гусениц моли. Кроме того, дихлофос является единственным надежным средством против кожееда.

Антимольные препараты

Средства для борьбы с молью выпускаются в форме пластин, секций, спреев и таблеток.

Самый дешевый вариант — таблетки и брикеты, состоящие из нафталина и камфоры. Их размещают в верхней части шкафов. Пары нафталина и камфоры опускаются вниз, не позволяя бабочкам моли откладывать яйца на одежду. Хотя эти старинные средства эффективны, они небезопасны для здоровья человека, особенно в больших концентрациях.

Усовершенствованные пластины от моли не имеют неприятного запаха. Производители утверждают, что они уничтожают моль и личинок, а также отпугивают ковровых жучков и кожеедов. Эффективность пластин сохраняется на протяжении 6 месяцев.

Секции от моли — наиболее современная форма антимольных препаратов. Они могут иметь аромат лаванды, мандарина или ромашки. Выпускаются специальные секции для защиты детских вещей. Необходимо снять защитный скотч и разместить секцию в верхней части шкафа. Антимольное действие одной секции распространяется на 0,5 куб. м. Заменить её нужно через 4–6 месяцев.

Однако предостережения на упаковке о том, что в помещении площадью до 15 кв. м можно использовать не более двух секций, а хранить средство следует отдельно от пищевых продуктов в местах, недоступных для детей, указывают на токсичность этих репеллентов. Можно ли заменить их чем-то более натуральным?

Народные средства от моли

Наши бабушки и прабабушки использовали нафталин как средство от моли. Однако, как выяснилось, он лишь отпугивает бабочек моли, но не уничтожает яйца и гусениц. Кроме того, по последним научным данным, нафталин классифицируется как возможный канцероген, способный вызывать рак у людей и животных.

Натуральными и безопасными репеллентами от моли могут служить эфирные масла лаванды и пихты. Букеты сухой лаванды в марле или тампоны, пропитанные этими маслами, защитят вещи, хранящиеся в шкафу.

Бабочки моли также не переносят запах табака, перца, сухих апельсиновых корок и земляничного мыла. Моль не выносит запаха листьев таких домашних растений, как колеус (крапивка) и герань. Свежие листья этих неприхотливых растений можно периодически класть в гардероб, заменяя старые.

Однако помните, что все растительные средства действуют лишь как репелленты. Они отпугивают бабочек моли, защищая вещи от нашествия насекомых-вредителей. Если моль уже оккупировала шкаф, класть в него букетик лаванды будет бесполезно. Придется прибегнуть к химическим средствам.