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Как навсегда избавиться от моли — проверенные методы 1 495

Люблю!
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как навсегда избавиться от моли — проверенные методы

Забудьте о нафталине — вывести зловредное насекомое с его помощью не получится. Чтобы эффективно бороться с молью, нужно сначала определить её место обитания.

 

Откуда берется моль в квартире

Существует множество видов моли: зерновая, мебельная, шерстяная, ковровая (которую также называют кожеедом, так как она может повредить кожаные изделия), а также ржаная и капустная — всего около 30 видов.

Моль — это не только бабочки, но и гусеницы, и яйца. Гоняться за летающими мотыльками бесполезно, так как, убивая их, мы устраняем лишь самцов, которые не вредят вещам и продуктам. В это время самки откладывают новые яйца, из которых появляются гусеницы. Именно от них и нужно избавляться.

Как избавиться от пищевой моли

Зерновая (пищевая) моль поедает съестные припасы: её личинки чаще всего повреждают крупу, муку и сухофрукты. Эта моль предпочитает тепло, повышенную влажность и отсутствие вентиляции.

Профилактика: храните все бакалейные продукты в плотно закрытых банках или, в крайнем случае, в завязанных полиэтиленовых пакетах.

Как избавиться: сильно пораженные молью продукты следует выбросить, а те, в которых насекомых немного, можно перебрать и подсушить в духовке при температуре 60–70°C в течение 15–20 минут, приоткрыв дверцу. Также можно использовать микроволновку. Шкаф, где хранились продукты, необходимо вымыть теплым мыльным раствором, а затем чистой водой, пазы и щели промазать столовым уксусом с помощью кисточки. Держите шкаф открытым, пока он не высохнет.

Pexels - https://www.pexels.com/ru-ru/

 

Как избавиться от моли в шкафу

Шерстяная (войлочная, шубная, кошмовая) моль размножается круглый год и повреждает шерсть, войлок, перья, натуральный бархат, мех, переплеты книг и многое другое. Гусеницы могут прогрызать синтетические ткани и полиэтиленовые пакеты. Они выдерживают понижение температуры до 0°C и могут обходиться без пищи до 30 дней. Учитывая, что моль живет около двух лет, можно представить, сколько вещей она может испортить за это время.

Профилактика: личинки не переносят яркого солнечного света и свежего воздуха. Поэтому вещи, которые часто используются, моль не беспокоит. Зимнюю одежду, отправленную на лето в шкаф, нужно готовить заранее. Гусеницы начинают свою трапезу с грязных и потных пятен, поэтому борьбу с молью следует начинать со стирки и чистки одежды перед хранением.

После чистки меховые и шерстяные вещи помещают в полиэтиленовые пакеты, а шубы — в чехлы из плотной бумаги с антимольным препаратом. Перед упаковкой встряхните вещи: яйца моли не прочно прикреплены к волокнам ткани или меха, поэтому они могут отлететь.

Избавиться: пораженные вещи обрабатывают препаратами на основе дихлофоса. На данный момент это наиболее эффективное средство для уничтожения гусениц моли. Кроме того, дихлофос является единственным надежным средством против кожееда.

 

Pexels - https://www.pexels.com/ru-ru/

 

Антимольные препараты

Средства для борьбы с молью выпускаются в форме пластин, секций, спреев и таблеток.

Самый дешевый вариант — таблетки и брикеты, состоящие из нафталина и камфоры. Их размещают в верхней части шкафов. Пары нафталина и камфоры опускаются вниз, не позволяя бабочкам моли откладывать яйца на одежду. Хотя эти старинные средства эффективны, они небезопасны для здоровья человека, особенно в больших концентрациях.

Усовершенствованные пластины от моли не имеют неприятного запаха. Производители утверждают, что они уничтожают моль и личинок, а также отпугивают ковровых жучков и кожеедов. Эффективность пластин сохраняется на протяжении 6 месяцев.

Секции от моли — наиболее современная форма антимольных препаратов. Они могут иметь аромат лаванды, мандарина или ромашки. Выпускаются специальные секции для защиты детских вещей. Необходимо снять защитный скотч и разместить секцию в верхней части шкафа. Антимольное действие одной секции распространяется на 0,5 куб. м. Заменить её нужно через 4–6 месяцев.

Однако предостережения на упаковке о том, что в помещении площадью до 15 кв. м можно использовать не более двух секций, а хранить средство следует отдельно от пищевых продуктов в местах, недоступных для детей, указывают на токсичность этих репеллентов. Можно ли заменить их чем-то более натуральным?

Народные средства от моли

 

Pexels - https://www.pexels.com/ru-ru/

 

Наши бабушки и прабабушки использовали нафталин как средство от моли. Однако, как выяснилось, он лишь отпугивает бабочек моли, но не уничтожает яйца и гусениц. Кроме того, по последним научным данным, нафталин классифицируется как возможный канцероген, способный вызывать рак у людей и животных.

Натуральными и безопасными репеллентами от моли могут служить эфирные масла лаванды и пихты. Букеты сухой лаванды в марле или тампоны, пропитанные этими маслами, защитят вещи, хранящиеся в шкафу.

Бабочки моли также не переносят запах табака, перца, сухих апельсиновых корок и земляничного мыла. Моль не выносит запаха листьев таких домашних растений, как колеус (крапивка) и герань. Свежие листья этих неприхотливых растений можно периодически класть в гардероб, заменяя старые.

Однако помните, что все растительные средства действуют лишь как репелленты. Они отпугивают бабочек моли, защищая вещи от нашествия насекомых-вредителей. Если моль уже оккупировала шкаф, класть в него букетик лаванды будет бесполезно. Придется прибегнуть к химическим средствам.

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