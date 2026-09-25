Витамин D необходим для здоровья костей, участвует в работе иммунной системы и обмене веществ. При этом его дефицит человек зачастую вообще не замечает. Эндокринолог Карин Амрайн рассказала, кому особенно важно следить за уровнем «солнечного витамина», как распознать его нехватку и почему принимать большие дозы без контроля врача не стоит.

Доктор Карин Амрайн — специалист по внутренним болезням, член правления Австрийского общества костного и минерального обмена и Австрийского общества эндокринологии и метаболизма. Помимо врачебной практики, она занимается клиническими исследованиями, передает Active Beauty.

Зачем организму витамин D

Строго говоря, витамин D — не совсем витамин. Это прогормон, то есть предшественник гормона, который в организме превращается в активный стероидный гормон кальцитриол.

Одна из важнейших его функций связана с обменом кальция. Витамин D влияет на всасывание кальция в кишечнике и его выведение почками, поэтому особенно важен для здоровья костей.

Особое внимание этому вопросу стоит уделять женщинам в период менопаузы, когда возрастает риск остеопороза. У детей тяжелый дефицит витамина D способен привести к рахиту и деформации растущих костей.

Витамин D также связан с функционированием иммунной системы. По словам эндокринолога, это представляет интерес в контексте инфекций, аутоиммунных и онкологических заболеваний.

Может ли витамин D защитить от рака

Однозначно утверждать, что прием витамина D предотвращает развитие онкологических заболеваний, нельзя.

Как объясняет Амрайн, имеющихся данных о влиянии витамина D на частоту возникновения рака пока недостаточно. При этом, по словам специалиста, существуют данные по пациентам, у которых онкологическое заболевание уже диагностировано.

Согласно приведенным ею сведениям, у таких пациентов прием витамина D ассоциируется со снижением риска смерти на 10–15%. Однако это не означает, что витамин может использоваться вместо лечения онкологического заболевания.

А что насчет диабета

Витамин D участвует в обмене сахаров и жиров и связан с выработкой, высвобождением и использованием инсулина.

В материале отмечается, что его дефицит может быть связан с повышенным риском инсулинорезистентности, диабета 1-го и 2-го типов, а также повреждения сосудов.

По словам Амрайн, имеющиеся данные указывают на снижение риска примерно на 18% при приеме витамина D. Кроме того, у людей с предиабетом могут увеличиваться шансы на возвращение к нормальному обмену глюкозы. При этом эндокринолог отмечает, что крупных исследований по этому вопросу пока недостаточно.

Откуда мы получаем витамин D

Основную часть витамина D организм способен производить самостоятельно под воздействием солнечного света, прежде всего UVB-лучей. Именно поэтому его часто называют «солнечным витамином».

Получить его можно и с пищей. Среди источников — жирная морская рыба, например скумбрия и сардины, высушенные на солнце грибы и яйца. Однако, по словам специалиста, обычный рацион обеспечивает лишь небольшую часть потребности организма.

По словам эндокринолога, рекомендуемое суточное поступление витамина D составляет около 600 МЕ для детей и 800 МЕ для пожилых людей. При этом с обычным рационом человек в среднем получает лишь около 100 МЕ в сутки, а остальное организм должен вырабатывать под воздействием солнечного света.

Остальное должен обеспечивать солнечный свет, но зимой в наших широтах этого может быть недостаточно. При установленном дефиците могут использоваться препараты витамина D.

Как понять, что витамина D не хватает

Проблема в том, что дефицит зачастую никак себя не проявляет.

При очень выраженной нехватке могут появляться неспецифическая усталость и боли в мышцах, однако, по словам эндокринолога, это скорее исключение.

Поэтому надежно определить уровень витамина D только по самочувствию нельзя. При подозрении на дефицит его уровень можно проверить с помощью анализа крови на кальцидиол. Желательным считается показатель в диапазоне 40–90 нг/мл.

Кто находится в группе риска

В организме витамин D способен накапливаться в печени и жировой ткани. Однако в странах, где зимой недостаточно солнечного света, его дефицит остается распространенной проблемой.

В группу повышенного риска эндокринолог относит людей, работающих посменно, тех, кто редко бывает на солнце или закрывает большую часть кожи, а также людей с более темной кожей.

Повышенное внимание уровню витамина D также может потребоваться беременным, пожилым людям, пациентам с предиабетом и диабетом.

Дефициту могут быть больше подвержены люди с болезнью Крона и язвенным колитом. Кроме того, на усвоение витамина D способны влиять некоторые лекарственные препараты.

По мнению Амрайн, значительной части людей из групп риска имеет смысл уделять особое внимание поступлению витамина D как минимум зимой.

Как лучше принимать витамин D

Эндокринолог рекомендует отдавать предпочтение качественным препаратам. Поскольку витамин D является жирорастворимым, некоторые средства уже содержат жировой компонент, необходимый для его усвоения.

Как правило, небольшие ежедневные дозы предпочтительнее редкого приема очень высоких доз. Однако режим может зависеть и от конкретного человека: например, тем, кто постоянно забывает принимать препарат ежедневно, врач может подобрать другую схему.

Главное — не определять дозировку самостоятельно.

Можно ли получить передозировку

Да. Витамин D способен накапливаться в жировой ткани, поэтому теоретически возможна интоксикация. По словам эндокринолога, вероятность тяжелого отравления очень мала, но полностью исключать ее нельзя.

При умеренной передозировке могут возникать тошнота, потеря аппетита, спазмы в животе и рвота. При экстремально высоких дозах последствия могут быть значительно серьезнее — вплоть до спутанности сознания и комы.

Именно поэтому специалист не рекомендует принимать витамин D бесконтрольно, не зная его уровня в организме.

Витамины не заменят здоровый образ жизни

Витамин D действительно играет важную роль в поддержании здоровья костей и нормальной работе иммунной системы. Но рассчитывать, что прием добавок компенсирует нездоровый образ жизни, не стоит.

Эндокринолог напоминает, что основой здоровья остаются полноценное и разнообразное питание с минимальным количеством сильно переработанных продуктов, физическая активность, достаточный сон и умение справляться со стрессом.

Поэтому витамин D стоит рассматривать не как универсальное средство «от всех болезней», а как важный для организма компонент, дефицит которого при необходимости следует корректировать осознанно и в подходящей дозировке.