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Муцениеце впервые заговорила о дочери, которую никто не видел 0 272

Люблю!
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Агата Муцениеце и Петр Дранга
ФОТО: Instagram

Агата Муцениеце и Петр Дранга впервые вместе появились на светском мероприятии после рождения дочери Веры. Супруги сделали редкое исключение из привычного семейного образа жизни и объяснили, почему по-прежнему не показывают малышку публике.

Как пишет Voice, 37-летняя актриса и 42-летний музыкант редко посещают светские мероприятия, предпочитая проводить свободное время с семьей. Накануне пара впервые после рождения дочери вместе появилась на публике.

Для выхода Муцениеце выбрала образ в красных тонах: укороченный жилет и брюки она дополнила тренчем, красной сумочкой и туфлями горчичного оттенка. Дранга появился в полностью черном комплекте — джемпере, бархатном блейзере, брюках и ботинках.

Дочь решили оставить вне соцсетей

Главной темой разговора с журналистами стала дочь супругов Вера, которая родилась 1 декабря прошлого года.

Муцениеце и Дранга подтвердили, что сознательно оберегают ребенка от публичного внимания и не собираются показывать дочь в социальных сетях. До сих пор супруги придерживались этого решения и практически не рассказывали о малышке публично.

Таким образом, первый совместный выход пары после рождения Веры не изменил их отношения к приватности: родители готовы говорить о семейной жизни, но показывать дочь широкой публике пока не намерены.

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#родители #социальные сети #семья #знаменитости #дочь
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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