Статины применяют уже почти четыре десятилетия, однако вокруг этих препаратов по-прежнему существует множество страхов. Новое масштабное исследование показало: большинство побочных эффектов, которые принято связывать со статинами, не получили убедительного научного подтверждения.

Ученые предлагают пересмотреть информацию о возможных побочных эффектах статинов, чтобы врачи и пациенты могли принимать решения, исходя из реальных, а не предполагаемых рисков. Как рассказала терапевт, семейный врач и диетолог Екатерина Сорока, из-за опасений перед нежелательными реакциями некоторые люди отказываются от терапии, которая способна существенно снизить сердечно-сосудистые риски.

Почти 40 лет клинической практики

История статинов началась в 1970-х годах, когда японский биохимик Акира Эндо обнаружил вещества, способные блокировать фермент ГМГ-КоА-редуктазу, участвующий в синтезе холестерина.

Первый препарат этой группы появился на рынке в 1987 году. За прошедшие десятилетия накоплены результаты множества крупных исследований с участием сотен тысяч пациентов. Полученные данные показали, что статины способны снижать сердечно-сосудистую и общую смертность.

По словам Сороки, это не означает, что более современные препараты хуже. Главное преимущество статинов заключается в огромном объеме накопленных за десятилетия данных об их эффективности и безопасности.

Проверили 66 возможных побочных эффектов

Одним из наиболее серьезных аргументов в дискуссии о безопасности статинов стал масштабный обзор Оксфордского университета, опубликованный в журнале Lancet.

В анализ вошли 19 клинических испытаний с участием около 124 тысяч человек. Средняя продолжительность наблюдения составляла 4,5 года. Исследователи изучили связь приема статинов с 66 предполагаемыми побочными эффектами.

Убедительные доказательства связи обнаружили только для четырех групп нежелательных явлений, среди которых некоторые изменения показателей печени и мочи, а также отеки тканей. При этом риски таких осложнений оказались небольшими.

Для остальных 62 симптомов убедительной связи со статинами обнаружено не было. В их числе — проблемы с памятью, депрессия и нарушения сна. Именно поэтому исследователи считают, что существующую информацию о побочных эффектах этих лекарств следует пересмотреть.

Лечат не цифру в анализах

Изменился и сам подход врачей к повышенному холестерину. Если раньше большое внимание уделяли непосредственно показателю в анализе крови, сегодня специалисты оценивают общий сердечно-сосудистый риск конкретного человека.

Для этого используются специальные шкалы: SCORE2 — для людей в возрасте от 40 до 69 лет и SCORE2-OP — для пациентов 70–89 лет.

При принятии решения врач учитывает возраст и пол пациента, артериальное давление, липидный профиль, курение, семейную историю ранних инфарктов и инсультов, наличие диабета, хронических заболеваний почек, наследственной гиперхолестеринемии и ожирения.

Поэтому одинаковая цифра холестерина может означать совершенно разные рекомендации. Молодой человек без дополнительных факторов риска и пациент с гипертонией, курением или диабетом требуют разного подхода к терапии.

Статины воздействуют на атеросклеротические бляшки

Опасность атеросклероза заключается не только в наличии бляшки внутри сосуда. Особенно опасной она становится при дестабилизации — когда воспаляется и повреждается.

Если нестабильная бляшка разрывается, на ее месте может образоваться тромб, способный перекрыть кровоток. Именно такой механизм лежит в основе многих инфарктов и некоторых видов инсульта.

Статины снижают уровень холестерина и обладают противовоспалительным действием. Это одна из причин, по которой они играют важную роль в лечении пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском.

Новое не всегда означает лучшее

В последние годы появились другие эффективные средства для снижения холестерина — например, эзетимиб, ингибиторы PCSK9 и инклисиран. Некоторые из них способны снижать уровень холестерина даже сильнее статинов.

Однако новые препараты не обязательно заменяют старые. Ингибиторы PCSK9 и инклисиран, например, обычно применяются вместе со статинами либо в ситуациях, когда пациент их не переносит.

Поэтому возраст препарата сам по себе не является показателем его эффективности. У статинов есть важное преимущество — десятилетия клинического применения и большой массив данных о результатах лечения.

Кому статины действительно нужны

Самостоятельно начинать принимать статины только потому, что анализ показал повышенный холестерин, неправильно. Даже при наличии показаний конкретный препарат и его дозировку должен подбирать врач.

При невысоком общем сердечно-сосудистом риске специалист в некоторых случаях может сначала рекомендовать изменение питания и увеличение физической активности.

Совсем другая ситуация возникает при семейной гиперхолестеринемии — наследственном заболевании, которое может проявляться уже в молодом возрасте. У таких пациентов серьезные сердечно-сосудистые осложнения могут возникать значительно раньше, поэтому статины иногда назначают даже детям.

Особенно важны эти препараты для людей, уже перенесших инфаркт или инсульт. Такие пациенты автоматически относятся к категории очень высокого сердечно-сосудистого риска, а терапия используется для профилактики повторных сосудистых катастроф.

При этом назначать себе статины, самостоятельно менять дозировку или прекращать прием нельзя. Решение о начале, корректировке или отмене терапии должен принимать врач с учетом индивидуальных показаний и общего сердечно-сосудистого риска пациента.