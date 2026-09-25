Станислав Садальский одним из первых публично попрощался с Мариной Влади, скончавшейся в возрасте 88 лет. Актер вспомнил знаменитую строку Владимира Высоцкого и опубликовал совместную фотографию с Влади.

Марина Влади ушла из жизни в возрасте 88 лет. Причина смерти актрисы на момент публикации не называлась.

Садальский посвятил ей эмоциональный пост в социальных сетях. Свое прощание он начал со строки Высоцкого: «В гости к Богу не бывает опозданий».

Актер написал, что Марина Влади закончила свой земной путь и начала новый — «в бессмертие». В завершение он добавил: «Царствие небесное обоим. Марина, прощай». Вместе с этими словами Садальский опубликовал их совместную фотографию.

Фото: соцсети

Особое звучание этим словам придает то, что имя Марины Влади на протяжении десятилетий было неразрывно связано с Владимиром Высоцким. Именно его строку Садальский выбрал для последнего прощания с актрисой.