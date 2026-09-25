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«В гости к Богу не бывает опозданий»: Садальский пронзительно отреагировал на смерть Марины Влади 0 411

Люблю!
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Владимир Высоцкий и Марина Влади

Станислав Садальский одним из первых публично попрощался с Мариной Влади, скончавшейся в возрасте 88 лет. Актер вспомнил знаменитую строку Владимира Высоцкого и опубликовал совместную фотографию с Влади.

Марина Влади ушла из жизни в возрасте 88 лет. Причина смерти актрисы на момент публикации не называлась.

Садальский посвятил ей эмоциональный пост в социальных сетях. Свое прощание он начал со строки Высоцкого: «В гости к Богу не бывает опозданий».

Актер написал, что Марина Влади закончила свой земной путь и начала новый — «в бессмертие». В завершение он добавил: «Царствие небесное обоим. Марина, прощай». Вместе с этими словами Садальский опубликовал их совместную фотографию.

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Фото: соцсети

Особое звучание этим словам придает то, что имя Марины Влади на протяжении десятилетий было неразрывно связано с Владимиром Высоцким. Именно его строку Садальский выбрал для последнего прощания с актрисой.

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#память #социальные сети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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