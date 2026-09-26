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10 мифов о уходе за кожей, которые стоит развеять 0 147

Люблю!
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: 10 мифов о уходе за кожей, которые стоит развеять

Уверены, что все делаете правильно? Давайте обсудим распространенные заблуждения о уходе за кожей и выясним, что на самом деле важно.

 

Выбор косметики по возрасту

Цифра в паспорте лишь частично влияет на состояние кожи и её потребности в уходе. Тип и состояние кожи являются ключевыми факторами при выборе средств. Наличие несовершенств, пигментных пятен и шелушений определяет, как именно нужно ухаживать за кожей и какие продукты подойдут.

Румяные щеки как признак здоровья

Во время зимней прогулки гиперемия может быть первым признаком обморожения. Бегом в тепло! А беспричинный румянец на лице в другое время года может свидетельствовать о куперозе или розацеа. О каком здоровье может идти речь? В группе риска находятся девушки с тонкой светлой кожей.

Увлажняющие кремы зимой под запретом

Существует миф, что в морозы увлажняющие кремы использовать нельзя. На самом деле, основная функция увлажняющих средств — сохранить влагу, которая уже есть в коже. Отказ от них в отопительный сезон, когда кожа сохнет и шелушится, было бы неразумно.

Обратите внимание на специальные колдкремы — средства с насыщенной текстурой, которые отлично защищают в холодную и ветреную погоду.

Умывание до "скрипа"

Популярный многоступенчатый уход предполагает использование 4-7 продуктов для очищения. Однако дерматологи считают, что это не всегда оправдано. Себум, который выделяется кожей, является естественным защитным кремом. Агрессивное очищение может нарушить защитный гидролипидный слой кожи и повредить микробиоту.

Pexels - https://www.pexels.com/ru-ru/

 

Маркировка "Free" как индикатор безопасности

В погоне за экологичностью производители косметики часто маркируют свои продукты как parabens free, SLS free и т.д. Однако безопасность парабенов уже доказана, и многие компоненты, указанные в таких маркировках, в косметике просто не могут присутствовать.

Частая смена уходовых средств

Если вы постоянно меняете кремы и сыворотки, то не даете коже времени адаптироваться. Большинство активных компонентов работают накапливающе, и частая смена продуктов мешает им проявить свою эффективность.

Использование хлоргексидина или перекиси водорода вместо тоника

Эти препараты являются местными антисептиками и могут уничтожать полезные бактерии на коже, что приводит к воспалениям и сухости.

Страх перед "химией" в косметике

Биохимические реакции — это основа нашей жизни. Например, алоэ вера содержит более 75 различных соединений. Это стоит учитывать при выборе косметики!

Протирание лица кубиками льда и использование кофейного скраба

Многие народные рецепты не универсальны. Протирание лица льдом противопоказано людям с тонкими сосудами, а кофейный скраб может быть слишком грубым для тонкой кожи лица.

Попытки переучить кожу головы

Сальные железы не могут быть переучены, и если не мыть голову вовремя, это может привести к зуду и перхоти. Мыть голову следует так часто, как это необходимо.

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