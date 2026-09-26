Белоснежная улыбка вовсе не гарантирует, что с зубами все в порядке. Кариес и другие проблемы могут появиться даже на внешне идеальной эмали, тогда как естественный желтоватый оттенок нередко является вариантом нормы. Стоматолог Дипа Чопра объяснила, какие изменения цвета зубов действительно заслуживают внимания.

Многие взрослые откладывают визит к стоматологу до появления боли. Между тем проблемы с зубами гораздо проще обнаружить и устранить на ранней стадии. Одним из сигналов может стать изменение цвета эмали — особенно если оно появилось внезапно или затронуло только один зуб.

Желтоватые зубы

Естественный цвет зубов далеко не всегда бывает белоснежным. Равномерный желтоватый оттенок сам по себе не свидетельствует о плохом состоянии полости рта.

Со временем зубы могут становиться желтее из-за возрастных изменений. На оттенок также влияют кофе, чай и курение. Если цвет изменяется равномерно, а никаких пятен или других подозрительных признаков нет, это может быть индивидуальной особенностью эмали.

Белые пятна

А вот отдельные белые пятна требуют большего внимания. Часто они появляются при деминерализации эмали.

На таких участках эмаль теряет кальций и фосфор, становится более пористой, матовой и приобретает характерный меловой оттенок. Одной из причин может быть скопление бактериального налета.

На раннем этапе процесс может быть обратимым, и стоматолог способен назначить реминерализующую терапию. Если проблему оставить без внимания, пятно может увеличиваться, поверхность становится шероховатой, а впоследствии возможно развитие кариеса.

Серый зуб

Особенно насторожить должна ситуация, когда сероватым или темным становится один зуб, а соседние сохраняют прежний цвет.

По словам стоматолога Дипы Чопры, такое изменение иногда возникает после травмы, при которой нарушается кровоснабжение или повреждается нерв внутри зуба.

Еще одной возможной причиной является некроз пульпы — отмирание нерва. В этом случае зуб постепенно теряет естественный блеск, становится тусклым и темнеет изнутри.

Темные пятна

Коричневое или черное пятно может указывать на кариес. На раннем этапе он способен проявляться белым пятном, которое впоследствии темнеет. По мере развития процесса может образоваться полость.

Однако не каждое темное пятно означает кариес. Изменение цвета бывает связано с возрастом, перенесенной травмой или предыдущим стоматологическим лечением. Определить точную причину сможет стоматолог.

Зеленоватый налет

Зеленоватый оттенок чаще связан не с цветом самой эмали, а с налетом. Его появление может быть обусловлено активностью хромогенных бактерий и грибков, выделяющих окрашивающие пигменты.

Среди возможных факторов также называются употребление сладкого перед сном, некоторые заболевания и прием определенных лекарств.

Так какого цвета должны быть здоровые зубы?

Идеально белый цвет — вовсе не обязательный признак здоровья. Здоровая эмаль может иметь естественный желтоватый оттенок.

Гораздо важнее обращать внимание на изменения: появление новых белых или темных пятен, потемнение либо посерение отдельного зуба. Такие признаки лучше не игнорировать даже в том случае, если ничего не болит.