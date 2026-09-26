Мужчины якобы думают о сексе постоянно, женщины от природы моногамны, а несовпадение темпераментов говорит о сексуальной несовместимости. Подобные стереотипы настолько привычны, что многие принимают их за физиологическую норму. Клинический психолог, психотерапевт и сексолог Андрей Грибанов объяснил, почему все гораздо сложнее.

Ошибочные представления о сексуальности способны создавать реальные проблемы в паре. Снижение желания партнер может принять за охлаждение чувств, а человек, который не соответствует распространенным представлениям о «нормальном» либидо, — начать сомневаться в себе.

Миф №1. Мужчинам секс нужен больше, чем женщинам

Мужчины действительно чаще сообщают о сексуальном желании, однако, как отмечает специалист, на ответы могут влиять социальные установки. От мужчин традиционно ожидают повышенной сексуальной активности, тогда как открытое проявление женской сексуальности долгое время осуждалось.

При этом либидо зависит не только от пола. Значение имеют возраст, здоровье, эмоциональное состояние, особенности человека, отношения в паре и окружающая обстановка.

Поэтому ситуация, когда женщина хочет секса чаще мужчины, совершенно не противоречит физиологии.

Миф №2. Мужчина всегда готов к сексу

Еще один устойчивый стереотип: если мужчина не хочет близости, значит, либо с ним что-то не так, либо партнерша перестала его привлекать.

На самом деле мужское либидо тоже меняется. На него влияют стресс, усталость, здоровье, возраст, психологическое состояние и отношения с партнершей. Временное отсутствие желания само по себе ничего не говорит о силе чувств.

Более того, установка, что мужчина обязан быть готов к сексу всегда, способна только усугубить проблему. Человеку становится сложнее признаться в снижении желания или трудностях с возбуждением и обратиться за помощью.

Миф №3. Женщины моногамны, мужчины полигамны

Популярное объяснение этого стереотипа обычно сводится к биологии: женщина якобы запрограммирована выбирать одного партнера, а мужчина — стремиться к разнообразию.

Однако универсального правила, которое связывало бы пол человека со склонностью к моногамии или полигамии, нет.

По словам сексолога, гораздо большее значение имеют характер, личные ценности, предыдущий опыт, отношение к верности и договоренности внутри конкретной пары.

Женщина может стремиться к разнообразию, а мужчина — предпочитать длительные моногамные отношения, и наоборот.

Миф №4. После 40 либидо неизбежно снижается

Возраст действительно сопровождается физиологическими изменениями. У мужчин может меняться уровень тестостерона, у женщин происходят гормональные перестройки, способные влиять на ощущения во время близости.

Но это вовсе не означает, что после определенного возраста сексуальное желание обязательно исчезает.

Многие сохраняют активную интимную жизнь и в зрелые годы. Более того, накопленный опыт иногда делает ее комфортнее: человек лучше понимает собственное тело, знает свои желания и легче говорит о них с партнером.

Миф №5. Если женщине нужно много времени для возбуждения, у нее низкое либидо

Желание и физическое возбуждение связаны, но это не одно и то же.

Женщина может хотеть близости, но не испытывать выраженного физического возбуждения сразу. Оно способно появляться постепенно — при подходящей стимуляции, ощущении безопасности и психологическом комфорте.

Поэтому скорость возбуждения сама по себе не позволяет судить о силе либидо.

Миф №6. Разное либидо означает сексуальную несовместимость

Практически невозможно ожидать, что два человека всегда будут хотеть близости одновременно и с одинаковой частотой. Разница в темпераментах еще не означает, что отношения обречены.

Проблемы чаще начинаются тогда, когда партнеры воспринимают несовпадение желаний как доказательство отсутствия любви.

Человек с более высоким либидо может чувствовать себя отвергнутым, а партнер с меньшей потребностью в сексе — испытывать давление и чувство вины. В результате интимная жизнь постепенно превращается в источник конфликтов.

Миф №7. Если любишь, желание появляется само

Глубокие чувства к партнеру не гарантируют постоянного сексуального желания. Даже в счастливых отношениях бывают периоды, когда интерес к сексу снижается.

Кроме того, у некоторых людей желание появляется уже в процессе близости. Сначала сильного сексуального импульса может не быть, но прикосновения, ласки и эмоциональный контакт постепенно вызывают возбуждение.

Поэтому отсутствие спонтанного желания не обязательно свидетельствует о проблемах в отношениях.

Миф №8. Чем выше либидо, тем лучше секс

Сильное сексуальное желание еще не гарантирует удовлетворения от интимной жизни. Как и умеренное либидо не мешает человеку получать удовольствие.

Сексуальность складывается из множества компонентов: желания, возбуждения, отношения к собственному телу, способности испытывать удовольствие, эмоционального контакта и умения партнеров разговаривать друг с другом.

Если человек постоянно испытывает тревогу, давление или страх осуждения, одного высокого либидо недостаточно.

Временное снижение желания тоже не всегда требует вмешательства. Обратиться к специалисту стоит, если изменения сохраняются длительное время, причиняют выраженный дискомфорт или начинают серьезно влиять на отношения.

Миф №9. Партнеры должны испытывать оргазм одновременно

Одновременный оргазм возможен, но считать его обязательным признаком гармоничных отношений не стоит.

Возбуждение у разных людей развивается с разной скоростью. Мужчинам в среднем может требоваться меньше времени для достижения оргазма, тогда как женщинам нередко необходимы более продолжительная или другая стимуляция. При этом индивидуальные различия очень велики.

Попытка непременно достичь оргазма одновременно способна превратить близость в погоню за результатом.

Гораздо важнее не совпадение секунд на часах, а то, получают ли оба партнера удовольствие, чувствуют ли себя спокойно и могут ли открыто говорить о своих желаниях. Именно это, а не соответствие распространенным стереотипам, во многом определяет комфорт в интимной жизни.