Лилии привлекают нас не только своей красотой, но и неприхотливостью. Создавая клумбу, можно наслаждаться их цветением много лет без особого ухода. Однако со временем лилии могут потерять свою привлекательность: стебли становятся низкими, а цветы мелкими. Это сигнал к пересадке и переформированию цветника, и осень — идеальное время для этого.

Мы подготовили для вас подробный мастер-класс по формированию клумб с лилиями.

Зачем и как часто нужно пересаживать лилии

Лилии способны образовывать дочерние луковицы, и со временем на месте одного стебля может появиться несколько растений. Это выглядит красиво, но растения начинают испытывать нехватку места, света, питания и влаги. Решением проблемы является пересадка с делением куста на луковички, каждая из которых высаживается в отдельную лунку. Частота пересадок зависит от сорта и его предрасположенности к вегетативному размножению.

У большинства лилий период высокой продуктивности на одном месте составляет 3–5 лет, но есть и исключения. Например, Азиатские и Трубчатые сорта активно образуют дочерние луковицы и требуют пересадки каждые 1–3 года. Американские гибриды, наоборот, образуют посадочный материал медленно, и их можно пересаживать раз в 10 лет.

Почему осенью

Осенью у лилий начинается период покоя. Надземная часть усыхает, и луковицы сосредотачивают силы на росте корней, что способствует их быстрому приживлению. В отличие от весенней посадки, когда растения тратят силы на рост побегов, осенняя посадка позволяет луковицам укорениться и подготовиться к следующему сезону.

Исключение составляют поздние сорта, цветущие осенью: их пересадку лучше отложить на весну, так как после осыпания бутонов должно пройти 3–4 недели для созревания луковиц, а к этому времени может выпасть снег.

Признаки, указывающие на необходимость пересадки

* Лилии отцвели, их побеги увядают или уже засохли.

* Погода стала прохладной (+10–15 °C), и идут дожди.

* По прогнозу синоптиков до заморозков осталось не менее 2 недель. Это крайний срок для пересадки.

Тем, кто ориентируется на лунный календарь, стоит знать, что луковичные пересаживают на растущей луне в Козероге и на убывающей в Скорпионе. Не рекомендуется делать это в полнолуние и новолуние.

Выбор нового места в саду и соседи для лилий

Для лилий лучше всего выбирать участок, защищенный от ветра и полуденного солнца, с утренним или вечерним освещением, а в остальное время — с рассеянным светом.

Почва должна хорошо пропускать воздух и не удерживать влагу, так как в сыром грунте луковицы могут загнить.

Хорошими предшественниками для лилий являются бобовые и однолетние цветы, такие как бархатцы, календулы и астры.

Основания кустов лилий должны обдуваться воздухом, поэтому их не следует «укрывать». Лучшие соседи для лилий — это другие лилии: посадите сорта разных окрасок и сроков цветения, чтобы клумба была в цветах и зелени весь сезон.

Лилии не следует сажать после многолетних растений, луковичных и культур с сочными корневищами, так как они подвержены одним и тем же почвенным грибкам.

Правила пересадки

Грядки и лунки для лилий можно готовить в день пересадки. Начните с выкапывания луковиц, чтобы определить их количество и размер будущей клумбы.

1. Обрежьте стебли у самого основания.

2. Отступив 20–30 см, подкопайте со всех сторон и аккуратно вытащите корень, лучше всего руками, нащупав скопление луковиц и потянув вверх.

3. Отсортируйте луковицы: крупные в одну емкость, детки — в другую.

4. Отделите стебли от крупных луковиц.

5. Осмотрите самые большие экземпляры. Если у некоторых две вершинки, можно разломить луковицу по щели, чтобы получить две лилии.

6. Очищайте старые луковицы от засохших или подгнивших чешуек, отрезайте сломанные корни и укорачивайте слишком длинные (до 10 см).

7. Промойте луковицы в чистой воде и замочите на 20–30 минут в розовом растворе марганцовки.

Подготовка клумбы

* Плотную глинистую почву улучшите, внося до двух ведер перегноя, компоста, торфа, старых опилок или песка на 1 м².

* На кислых почвах добавьте доломитовую муку — 200–500 г/м².

Схема высадки лилий

* Выкопайте лунки глубиной, равной трем высотам луковиц плюс длина корней. Например, если высота луковицы 3 см, то над её вершиной должен быть слой земли 6 см, а глубина лунки — 9 см плюс 10 см на корни. У деток может не быть корней, и их высота всего 1-2 см. Тогда глубина лунки должна быть 3–6 см плюс 7–10 см для будущих корней, так как питательную подушку на дно ямы всё равно нужно уложить.

* Расстояние между луковицами крупных лилий — 20–25 см, компактных сортов — 10–15 см, деток — 5–7 см.

* На дно лунок слоем 10 см насыпьте рыхлый и питательный грунт: листовую землю, перегной, компост. Можно добавить по щепотке суперфосфата и сульфата калия. Сверху добавьте слой речного песка 1-2 см, чтобы луковица не загнила.

* Теперь раскладывайте луковицы по лункам, поверх песка. Для тех, что с корнями, сделайте углубления до дна лунки под песком.

* Засыпьте почвой и хорошо полейте. Не нужно трамбовать — земля уплотнится под действием воды! После полива грунт просядет, подсыпьте ещё, чтобы участок стал ровным. Посыпьте мульчей.

Уход после посадки

После осенней посадки особый уход луковицам не нужен. Почва, укрытая мульчей, будет сохранять влагу, так как расход воды растением без надземной части минимален.

Лишь в рамках подготовки к зиме, когда земля начнёт покрываться морозной коркой, увеличьте слой мульчи до 7 см. Можно использовать лапник и опавшую листву.

Весной укрытие снимите, прорыхлите землю и подкормите азотным удобрением, например, мочевиной — 20–30 г/м².

В первый год после пересадки

* Лилии могут зацвести позже обычного;

* Иногда вообще не цветут;

* Цветут, но не соответствуют сортовым качествам по высоте побегов и размеру цветов.

Рекомендуется удалить бутоны в первый год, чтобы луковицы набрались сил для последующего цветения. Детки в первый год дадут всего 1-2 листочка без стебля. В настоящие цветущие лилии они вырастут к 2-3 годам.

Дмитрий Майоров.