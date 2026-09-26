Медленнее ходить, чаще забывать мелочи или больше спать — многие изменения с возрастом кажутся совершенно естественными. Однако гериатр Анита Чандра предупреждает: некоторые из них могут быть связаны не со старением, а с проблемами со здоровьем. Особенно важно обратить внимание на изменения, которые появились неожиданно или быстро прогрессируют.

1. Вы стали заметно медленнее

С возрастом человек действительно может двигаться не так быстро, как раньше. Одна из причин — постепенная потеря мышечной массы.

Но если привычные действия вдруг начали требовать гораздо больше времени, это уже повод обратить внимание на свое состояние. Насторожить должны заметное замедление ходьбы, сложности при подъеме по лестнице или вставании со стула.

Особенно важно не игнорировать ситуацию, если подобные изменения произошли за относительно короткое время.

2. Появилась выраженная забывчивость

Небольшая рассеянность встречается в любом возрасте, а с годами память действительно может меняться. Однако не каждое ухудшение памяти следует автоматически объяснять количеством прожитых лет.

Забывчивость может быть связана, например, с депрессией или когнитивными нарушениями. Поэтому при заметных изменениях памяти лучше выяснить их причину, особенно если они начинают мешать повседневной жизни.

3. Пропал аппетит и снижается вес

С возрастом человек может становиться менее активным, а обмен веществ — замедляться. В результате потребность в пище иногда действительно уменьшается.

Другое дело — значительная потеря веса без диет и других очевидных причин. Она может сопровождать различные заболевания и требует внимания.

Стоит выяснить и то, почему пожилой человек стал меньше есть. Иногда дело не в отсутствии аппетита, а в том, что ему стало физически трудно покупать продукты или самостоятельно готовить.

4. Неожиданно изменился характер

Если человек всю жизнь отличался упрямством, с возрастом эта черта может стать более заметной. Но внезапные изменения характера и поведения лучше не оставлять без внимания.

По словам специалиста, необычная ригидность поведения иногда может встречаться при болезни Альцгеймера. Особенно настораживает, если одновременно появляются резкие изменения настроения, проблемы с пониманием речи или другие непривычные особенности поведения.

Важен именно контраст с тем, каким человек был раньше.

5. Человек постепенно теряет самостоятельность

Потребность в помощи близких с возрастом может увеличиваться. Однако потеря независимости не всегда происходит настолько заметно, чтобы родственники сразу увидели проблему.

Сначала человек перестает выполнять отдельные домашние дела, затем все чаще просит других принять решение за него и постепенно отстраняется от привычных обязанностей.

Причина может заключаться не просто в желании позволить близким о себе позаботиться. Возможно, человеку уже не хватает физических или когнитивных ресурсов, чтобы справляться самостоятельно.

6. Участились падения

Один раз оступиться может каждый. Но регулярные падения — уже совсем другая ситуация.

В таком случае гериатр советует проверить зрение и обратить внимание на равновесие. Частые падения могут быть связаны с различными нарушениями здоровья, в том числе с диабетом или когнитивными проблемами.

Если человек начинает падать во время самых обычных движений, причиной также может быть снижение мышечной силы.

7. Вы стали гораздо больше спать

В зрелом возрасте многие, наоборот, сталкиваются с ухудшением сна, поэтому возможность долго спать может показаться хорошим признаком.

Но если человек неожиданно стал проводить во сне значительно больше времени или постоянно хочет прилечь днем, стоит выяснить причину.

Повышенная сонливость может наблюдаться, например, при депрессии. Кроме того, она иногда возникает как побочный эффект принимаемых лекарств.

8. Исчез интерес к любимым занятиям

С возрастом увлечения могут меняться, и само по себе это нормально. Но полный отказ от занятий, которые раньше приносили удовольствие, иногда оказывается косвенным сигналом проблем со здоровьем.

Причем сам человек может не сразу понимать причину. Например, боли в суставах способны заставить его постепенно отказаться от прогулок, работы в саду или другого любимого занятия, поскольку оно стало приносить физический дискомфорт.

Главное — обращать внимание не на возраст в паспорте, а на изменения относительно привычного состояния человека. Если поведение, физические возможности, сон, аппетит или память заметно изменились, лучше обсудить это с врачом, а не объяснять происходящее исключительно старением.