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Отказалась от своего главного принципа: новый образ Памелы Андерсон вызвал споры в Сети 0 22

Люблю!
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Памела Андерсон

Памела Андерсон, в последние годы сделавшая практически полное отсутствие косметики частью своего нового имиджа, неожиданно изменила привычному стилю. На Vogue World в Милане актриса появилась с ярким макияжем глаз — и пользователи Сети тут же принялись обсуждать ее преображение.

Звезда «Спасателей Малибу» стала одной из знаменитых гостей Vogue World, прошедшего в Милане одновременно со стартом Недели моды. Как сообщает Daily Mail, для выхода Андерсон выбрала шелковое платье золотистого оттенка. Однако главным объектом внимания оказался не наряд, а лицо актрисы.

После долгого периода, когда Памела регулярно появлялась на публике практически без косметики, на этот раз она сделала заметный акцент на глазах. Перемена оказалась особенно неожиданной на фоне того, что в последние годы Андерсон неоднократно демонстрировала приверженность максимально естественному образу.

Поклонники снова разделились

Новый выход актрисы вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Причем публика оказалась не менее критичной, чем раньше, когда Андерсон появлялась перед камерами без макияжа.

Одним пользователям показалось, что косметики оказалось слишком много и тяжелый макияж глаз не подходит актрисе. Другие, напротив, увидели в ее образе отсылку к классическому голливудскому гламуру и сравнивали стиль Памелы с эстетикой Джин Харлоу.

Нашлись и те, кому понравились прическа и макияж звезды, но не понравилось золотистое платье.

Получилось парадоксально: когда Андерсон отказалась от косметики, ее критиковали за слишком естественный вид, а стоило ей снова сделать яркий макияж — недовольство вызвало уже его количество.

На Vogue World в Милане в этот вечер появились и другие знаменитости. Среди гостей были Хайди Клум в прозрачном черном платье, Дженнифер Лопес в эффектном наряде с открытыми плечами и Дакота Джонсон в платье с очень глубоким вырезом.

Памела Андерсон вновь доказала, что даже небольшая перемена в ее образе способна вызвать жаркие споры — особенно после того, как естественность без макияжа стала одной из главных особенностей ее нового стиля.

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#мода #социальные сети #стиль #красота #косметика #знаменитости #события
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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