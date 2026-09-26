Неприятный запах изо рта у собаки может указывать на различные проблемы со здоровьем. Рассматриваем основные причины вместе со специалистом.

Наталья Ожогина, врач-ветеринар

Причина 1: болезни зубов или десен

Наиболее частой причиной неприятного запаха изо рта (галитоза) у собак является пародонтоз. Как и у людей, у собак с кривыми или неправильно расположенными зубами повышается риск стоматологических заболеваний. У пожилых собак с возрастом на зубах образуется зубной камень, налет, воспаляются десны — все это приводит к появлению галитоза.

Причина 2: что-то застряло в пасти

Собаки, которые любят жевать игрушки, веревки и палки, подвержены риску: тканевые материалы могут застревать между зубами, а палки и жевательные игрушки — в области неба. Щепки могут застрять под языком или в щеке, где их трудно заметить.

Причина 3: заболевания почек

Почки функционируют как фильтрационная система организма, и при почечной недостаточности в крови собаки начинают накапливаться токсины, что приводит к запаху аммиака. Это также может быть признаком серьезной дисфункции почек.

Причина 4: болезни печени

Неприятный запах изо рта в сочетании с пожелтением кожи или глаз, потерей веса, плохим аппетитом и рвотой может свидетельствовать о поражении печени собаки. Печень выполняет функцию фильтра для токсинов организма, и если орган плохо работает, в организме собаки накапливаются токсины, что вызывает дурной запах.

Причина 5: диабет

Если диабет не лечится длительное время, организм начинает расщеплять жир, образуя молекулы, называемые кетонами. В этом случае от собаки пахнет ацетоном, и наблюдаются другие симптомы — потеря веса и аппетита, повышенная жажда, частое мочеиспускание.

Причина 6: токсичная пища

Некоторые токсины, например, из растений, могут вызвать прогорклый или гнилостный запах изо рта собаки. Если питомец проглотил сигарету, изо рта у него может пахнуть никотином.

Причина 7: дефицит питательных веществ

Если вы кормите собаку сырыми продуктами или «едой со стола», это может нарушить нормальный баланс бактерий в кишечнике. Дисбаланс бактерий и повышенная вероятность заражения сальмонеллой (из сырого мяса) могут способствовать появлению неприятного запаха.

Что делать

Необходимо обратиться к ветеринару — только он после тщательного осмотра и анализов сможет поставить диагноз и при необходимости назначить лечение.