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Врачи давали ему несколько лет: Дольф Лундгрен рассказал, о чем думал в самые тяжелые дни 0 89

Люблю!
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дольф Лундгрен

Звезда «Рокки 4» и «Неудержимых» Дольф Лундгрен рассказал о тяжелом периоде многолетней борьбы с онкологическим заболеванием. В своих мемуарах 68-летний актер признался, что в самые трудные моменты размышлял о возможности эвтаназии.

Как сообщает The Independent, Лундгрен опасался, что болезнь будет прогрессировать и однажды он окажется настолько слаб, что уже не сможет самостоятельно принимать решения. Поэтому актер обсуждал эту тему со своим братом и просил его помочь, если ситуация станет безвыходной.

О своем онкологическом заболевании Лундгрен впервые публично рассказал в мае 2023 года. По словам актера, диагноз ему поставили еще в 2015-м. Болезнь оказалась серьезной, и в определенный момент прогноз врачей был крайне неблагоприятным — ему говорили, что жить осталось два-три года.

Сам Лундгрен предполагал, что развитие заболевания могло быть связано с употреблением стероидов во времена его увлечения бодибилдингом. Однако это оставалось его предположением.

Борьба с болезнью продолжалась около девяти лет. В ноябре 2024 года актер сообщил, что последнюю опухоль удалось удалить.

Пережитое, по признанию Лундгрена, серьезно изменило его отношение к жизни. Теперь он старается больше ценить настоящее и каждый прожитый день. Актер также поблагодарил поклонников, поддерживавших его на протяжении лечения.

История болезни стала для Лундгрена одним из самых тяжелых испытаний в жизни, но после многолетнего лечения актер смог вернуться к жизни без опухолей и по-новому взглянуть на то, что раньше казалось само собой разумеющимся.

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#борьба #онкология #знаменитости #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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