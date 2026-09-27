Фольга обычно используется на кухне, но она может пригодиться и в других сферах. Рассмотрим, как можно использовать этот универсальный материал в повседневной жизни.

Защита растений от вредителей

Чтобы сохранить огородные культуры, не обязательно использовать дорогие химикаты. Достаточно рулона фольги. Закрепите полоски на стволе или ветвях деревьев — мыши и птицы будут обходить вашу «фазенду» стороной. Шелест и блеск фольги действуют устрашающе на представителей животного мира.

Глажка с двух сторон

Глажка — процесс утомительный. Чтобы сократить время, положите лист фольги на гладильную доску, а сверху — вещь, которую нужно отутюжить. Фольга будет нагреваться от утюга, что поможет расправить складки с двух сторон одновременно.

Наточка ножниц

Ржавое и притупленное лезвие легко наточить без применения силы или специальных устройств. Возьмите лист алюминиевой фольги и нарежьте несколько полосок. Во время процесса лезвие будет точиться о металлическую поверхность.

Защита от ожогов

Неприятные ситуации могут произойти на кухне с кем угодно. Если вы случайно обожглись, оберните пострадавший участок алюминиевой бумагой блестящей стороной внутрь и подержите так 20 минут. Фольга помогает избавиться от боли и снимает воспаление. Однако при серьезных травмах лучше обратиться за медицинской помощью.

Улучшение сигнала Wi-Fi-роутера

Алюминиевая фольга часто используется связистами при работе с радиоприборами. В быту этот предмет поможет усилить сигнал роутера: вырежьте прямоугольный кусок (10 х 15 см) и прикрепите к задней стенке передатчика. Форма должна быть изогнутой, а блестящая сторона — внутри.

Чистка серебра

Оберните алюминиевой бумагой чашу, налейте теплую воду и растворите чайную ложку пищевой соды. Перемешайте и поместите туда украшения из серебра. Подождите 15 минут, достаньте предметы, промойте под проточной водой. Отполируйте мягкой тканью и носите с удовольствием!

Сохранение свежести бананов

Банановая кожура через 2-3 дня начинает чернеть и покрываться коричневыми пятнами. Чтобы сохранить этот полезный продукт, оберните верхнюю часть фрукта фольгой — это продлит срок годности еще на пару дней.

Защита блюд и посуды от пригорания

Постелите лист фольги внутрь сковороды, жарьте яичницу или что-то другое, например, мясо. После такой готовки посуду можно будет не мыть, а блюдо получится диетическим (приготовленным без добавления масла).

Передвижение мебели

Кусочек фольги, поставленный под ножки комода или шкафа, поможет передвинуть тяжелую мебель без усилий — металлическая поверхность создаст нужное скольжение.

Защита духовки от жира

Никто не любит отмывать пригоревший жир со стенок и дна духовки. Застелите открытые части алюминиевой фольгой — уборку придется делать реже.