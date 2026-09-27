Лимон — незаменимый помощник в уборке. С его помощью можно не только убрать налёт на сантехнике и очистить доску для разделки, но и решить множество других проблем в доме. Перед уборкой разрежьте лимон пополам, чтобы быстро вернуть чистоту и свежесть в ваш дом!

Очищает душевую от следов

Половинкой лимона можно очистить стеклянную душевую кабину от следов жёсткой воды и зеркала.

Помогает очистить микроволновку

Чтобы упростить мытьё микроволновки, разрежьте лимон пополам, положите в тарелку с водой и отправьте в микроволновку на 3 минуты. После этого просто протрите микроволновку тряпкой.

Возвращает смесителю зеркальный блеск

Небольшим ломтиком лимона можно очистить смесители до первоначального блеска.

Очищает стеклянные поверхности

В пульверизатор налейте воды, выжмите сок одного лимона и разбрызгайте на стеклянную поверхность. Затем протрите тряпкой из микрофибры, и стекла снова будут чистыми!

Помогает очистить посудомоечную машину

Перед началом мойки поместите половину лимона в отсек с посудой. В конце работы посудомойки вы увидите, что посуда и сама машина стали чистыми.

Дезинфицирует разделочную доску

Классический способ очистки разделочной доски — соль и лимон. Эти два компонента эффективно очистят доску и дезинфицируют её.

Очищает духовку

Заполните противень водой, выжмите сок одного лимона и добавьте порезанную лимонную кожуру. Отправьте в духовку, разогретую до 250 градусов, на 30 минут. После этого достаньте противень, дайте духовке остыть и протрите жир и грязь тряпкой.

Удаляет ржавчину

Половинкой лимона протрите ржавый металл или пятно ржавчины на ткани. Если пятно стойкое, смешайте сок лимона с пищевой содой и бурой в равных пропорциях. Нанесите пасту на пятно, оставьте на пару минут и промойте под водой.

Обезжиривает кастрюли и сковородки

Выжмите сок одного лимона в сковородку, добавьте лимонную кожуру и прогрейте смесь на слабом огне в течение 10 минут. Затем смойте жир под проточной водой.

Очищает плитку

Лимон отбеливает и убирает грязь на стыках между плитками. Выжмите сок одного лимона на загрязнённый участок и протрите старой зубной щёткой. В конце промойте участок тряпкой, смоченной в воде.

Возвращает блеск тёрке

Если с тёрки трудно уходит жир, просто протрите её лимоном, который действует как естественный обезжириватель.

Верните свежесть холодильнику

Лимон помогает избавиться от неприятного запаха в холодильнике. Для этого разрежьте лимон на дольки, положите их в миску с водой и отправьте в холодильник на ночь. Приятный аромат цитрусовых устранит неприятные запахи.

Очищает пластиковые контейнеры

На пластиковых контейнерах могут образовываться загрязнения, которые не убираются простым моющим средством. Протрите эти участки долькой лимона, чтобы устранить проблему.

Возвращает блеск деревянным поверхностям

Смешайте лимонный сок с небольшим количеством минерального масла для дерева, нанесите на ткань из микрофибры и натрите тусклую деревянную мебель.

Дезинфицирует канализацию

Выжмите сок лимона в сливное отверстие и протрите смесители оставшейся долькой. Затем пролейте горячей водой.

Очищает рабочую поверхность на кухне

Смешайте сок одного лимона пополам с водой и очистите рабочую поверхность. Это поможет удалить пятна и следы от кофе.

Помогает очистить решётку от гриля/мангала

Разрежьте лимон пополам, посыпьте солью и натрите решётки. Возможно, процедуру нужно будет повторить несколько раз, если решётка сильно загрязнена.

Отпугивает жуков и насекомых

Выжмите сок из половинки лимона на подоконник и разотрите по всей поверхности. Большинство жуков не любят резкие цитрусовые запахи.

Очищает пол

Добавьте сок лимона в воду для мытья пола во время уборки. Не забывайте, что лимон не следует использовать на каменном полу.

Возвращает блеск посуде

Выделите время во время уборки, чтобы вернуть посуде зеркальный блеск. Просто натрите её половинкой лимона.