Зависть знакома практически каждому, но проявляется она по-разному. Одни открыто сравнивают себя с окружающими, другие прячут недовольство за критикой, а третьих чужой успех заставляет работать еще упорнее.

Астропсихолог Яна Пустовалова назвала пять знаков зодиака, которым, по ее мнению, особенно трудно оставаться равнодушными к достижениям других.

Эксперт отмечает, что зависть не ограничивается деньгами или карьерой. Поводом для сравнения могут стать внешность, отношения, популярность, материальное положение и даже чужие идеи. При этом понимание причин такой реакции может помочь спокойнее относиться к поведению окружающих.

1. Скорпион

Первое место астропсихолог отдает Скорпиону. По ее мнению, представители этого знака редко демонстрируют зависть открыто, однако могут долго помнить ситуации, когда у другого человека появилось то, чего не было у них.

При этом такое сравнение с окружающими способно становиться для Скорпионов дополнительным стимулом. Желание получить не меньше, чем другие, подталкивает их проявлять амбиции, настойчивость и добиваться поставленных целей.

2. Дева

На втором месте оказалась Дева. Представители этого знака, по версии астролога, склонны постоянно сравнивать себя с другими — кто успешнее, аккуратнее, привлекательнее или обеспеченнее.

Но открыто показывать зависть Девы якобы не любят. Вместо этого она может проявляться в форме критического замечания или неоднозначного комплимента: человека сначала похвалят, а затем обязательно найдут деталь, которую можно было бы улучшить.

3. Рак

Третью строчку занимает Рак. В этом случае основным поводом для переживаний астропсихолог называет отношения.

Эмоциональность представителей знака может заставлять их особенно остро реагировать на сравнения с другими людьми. Недовольство иногда выражается в претензиях к партнеру или напоминаниях о том, что у других отношения складываются иначе.

4. Телец

Для Тельца особенно важна материальная сторона жизни: комфорт, хорошая еда, деньги, качественные вещи и недвижимость.

Поэтому чужая дорогая покупка или более высокий уровень достатка, согласно этой астрологической трактовке, способны задеть представителей знака. Но зависть может работать и как мотивация: увидев у другого желанную вещь, Телец начинает стремиться достичь такого же или более высокого уровня.

5. Водолей

Замыкает пятерку Водолей, однако его зависть, по мнению астропсихолога, имеет совсем другую природу.

Представителей этого знака могут задевать не столько деньги или вещи, сколько чужие блестящие идеи и популярность. Особенно трудно им якобы смириться с тем, что кто-то придумал нечто действительно оригинальное или оказался в центре всеобщего внимания.

В такой ситуации Водолей способен с головой погрузиться в работу, пытаясь придумать что-то еще более необычное, и порой настолько увлекается, что истощает собственные силы.

Разумеется, зависть не определяется датой рождения, а подобные рейтинги относятся к сфере астрологических интерпретаций. Но сама привычка сравнивать себя с окружающими действительно может проявляться по-разному: для одних чужой успех становится поводом для раздражения, а для других — стимулом двигаться вперед.