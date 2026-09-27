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Можно ли собакам давать сухой корм? 0 194

Люблю!
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли собакам давать сухой корм?

В последние годы владельцы собак все чаще выбирают сухие готовые корма для своих питомцев. На рынке представлено множество вариантов. Какой из них выбрать и стоит ли кормить своего питомца только сухими смесями?

 

Многие собаководы переводят своих питомцев на кормление исключительно сухими кормами. У этого выбора есть несколько причин:

1. **Экономия времени** — не нужно тратить время на приготовление еды для питомца. Достаточно насыпать нужное количество корма из упаковки. Человеческую еду нужно готовить постоянно свежей, а собачью миску можно просто сполоснуть после кормления.

2. В качественных кормах все витамины, минеральные комплексы и питательные вещества сбалансированы.

3. Многие считают, что кормление сухими смесями слишком затратное, и дешевле кормить собак домашней пищей. Однако порция сухого корма значительно меньше обычной порции. При кормлении домашней едой животным нужно дополнительно давать витаминные и минеральные комплексы.

4. При покупке готовых смесей можно выбрать ту, которая подходит питомцу в данный момент. Например, если собака беременна или кормит щенков, или если она готовится к соревнованиям и нуждается в особой диете. Такие корма также полезны для собак, страдающих от аллергий или ожирения.

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Можно ли постоянно кормить собак сухими кормами?

Многие заботливые владельцы не доверяют производителям и иногда подсовывают своим питомцам что-то вкусненькое. Однако это может привести к проблемам со смешанным питанием.

Можно давать лакомства во время тренировки, но в небольших количествах и не регулярно. Например, это может быть маленький кусочек сыра, сухарик или кубик вареной говядины.

Если к сухим смесям добавлять отварное мясо, это может привести к избытку белка в организме, что, в свою очередь, может вызвать заболевания почек, аллергические реакции и изменения в печени.

Смешанное питание может нарушить работу желудочно-кишечного тракта, что приведет к расстройствам и гастритам.

Добавление морепродуктов к сухим кормам может вызвать избыток фосфора, что может привести к воспалению мочеполовой системы и развитию мочекаменной болезни. У щенков это может вызвать рахит, а у взрослых собак — проблемы с кишечником и печенью.

Смешивание сухих кормов с кашами может привести к ожирению, так как избыток углеводов способствует накоплению жира.

 

Чем чревато постоянное кормление собаки сухим кормом?

В некоторых случаях ветеринары рекомендуют отказаться от сухих смесей и кормить питомцев домашней пищей, особенно при воспалении ЖКТ. Однако в большинстве случаев нет причин отказываться от готовых кормов. Они тестировались на протяжении многих лет и считаются полезными для собак и других животных, если они произведены добросовестными производителями.

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