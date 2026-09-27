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Око за око, зуб за зуб: возмещение ущерба как альтернатива мести 0 165

Люблю!
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Око за око, зуб за зуб: возмещение ущерба как альтернатива мести

Каждое действие, даже случайное, влечет за собой ответственность. Многие цитируют Библию с ее «око за око», не понимая истинного смысла. Однако существует менее распространенный, но важный подход — «возмещение ущерба».

Если вы что-то сломали, постарайтесь это починить или предложить что-то взамен. Если вы причинили боль, извинитесь и сделайте что-то приятное. Принцип «око за око, зуб за зуб» подразумевает именно это, а не месть.

Как работает принцип «око за око»

Младенец, не удерживая голову, может случайно ударить мать. Она вскрикивает, и малыш пугается, начинает плакать. Мама забывает о своей боли и начинает утешать его. Когда трехлетний ребенок смахивает кружку с молоком на пол, мама сердится, но вместо наказания предлагает ему убрать за собой.

В таких ситуациях, когда последствия естественны, наказание не требуется, так как ребенок еще мал.

pixabay - https://pixabay.com

Но когда ребенку исполняется пять или шесть лет, он начинает испытывать границы дозволенного: что произойдет, если он причинит серьезный вред? Он может сказать «извини» и надеяться, что все будет в порядке, но что если он сделает что-то действительно плохое, например, выльет чай на скатерть или разобьет стекло?

В таких случаях простого извинения недостаточно, и наказывать детей нельзя.

Эффект «садистического удовлетворения»

Когда я обсуждаю с людьми возможность разрешения конфликтов через «возмещение ущерба», часто возникает мнение, что виновник должен страдать. Слышится: «Как так, он просто отдаст свою игрушку взамен сломанной?» Это свидетельствует о глубоком убеждении, что месть необходима.

Это называется «садистическим удовлетворением»: человек получает удовольствие, видя страдания другого. Наказания не восстанавливают утраченное, и от того, что кто-то плачет, ничего не изменится.

Наша задача как родителей — не манипулировать ребенком через стыд, а учить его чувствовать вину, просить прощения и возмещать ущерб. Это касается и народов, и государств.

Я помню, как в детстве была удивлена возможностью компенсации. Мой учитель предложил заменить книги, которые были украдены. Это было шокирующе, так как до этого я привыкла к тому, что нужно просто смириться с потерей.

Возмещение ущерба деньгами

Спустя годы я поняла, что компенсация может быть не только моральной, но и материальной. В терапии я осознала, что мне нужна компенсация за утраченные возможности из-за травмы. Это осознание стало важным шагом в моем исцелении.

Мы можем воспитывать детей с мыслью: «Прости, я сделал тебе больно, давай я постараюсь это исправить!» Маленький ребенок не всегда знает, как это сделать, и мы можем помочь ему.

Прошлое против настоящего

В работе со взрослыми часто обсуждаются травмы «там и тогда», когда кажется, что ничего нельзя исправить. Но, обсуждая это, мы можем найти «лекарство» для исцеления.

* «Я хочу, чтобы папа извинился, а не просто дарил подарки».

* «Мне бы помогло, если бы мама просто послушала меня».

Родители могут знать о претензиях детей, но избегают обсуждения, испытывая стыд вместо вины. Вину можно загладить, а стыд мешает отношениям.

Поэтому важно учить детей не манипулировать стыдом, а развивать чувство вины и желание возместить ущерб.

Язык тела

Обратите внимание на язык тела: когда кто-то говорит «извини, мне очень жаль», он пытается восстановить отношения. Если же человек закрывается, это признак стыда, а не вины.

Многие считают, что страдания можно искупить только болью. Но это не так. Почему мне должно быть легче от страданий другого — непонятно. Это говорит о жестокой культуре, где месть считается нормой.

Катерина Демина.

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