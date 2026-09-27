Планируя поездку по Европе, туристам стоит смотреть не только на стоимость номера. Дополнительные налоги и сборы в популярных городах становятся все ощутимее и способны увеличить расходы на недельный отпуск на сотни евро.

Как пишет Which? Travel, на фоне борьбы с чрезмерным туризмом многие популярные направления повышают существующие или вводят новые сборы. Причем правила отличаются настолько сильно, что определить окончательную стоимость проживания по цене, указанной при поиске отеля, бывает непросто.

Амстердам: плюс 12,5% к стоимости проживания

Один из наиболее показательных примеров — Амстердам. Здесь туристический налог составляет 12,5% от стоимости ночлега.

В результате за неделю отдыха к счету за гостиницу может добавиться еще одна-две сотни евро — в зависимости от стоимости выбранного номера.

В других городах действует фиксированная ставка. Например, в Лиссабоне, согласно приведенным источником данным, туристический сбор составляет 4 евро с человека за ночь.

В Барселоне сумма зависит от жилья

Еще сложнее система там, где размер сбора зависит от категории размещения.

По данным источника, в пятизвездочном отеле Барселоны туристу придется заплатить около 12 евро с человека за ночь, в четырехзвездочном — 8,40 евро, в частном жилье — 9,50 евро, а в хостеле — около 7 евро.

За пределами Европы разброс может быть еще больше. В японском Киото, как утверждается в публикации, размер сбора составляет от 1 до 60 евро за человека в сутки в зависимости от стоимости размещения.

Платить приходится не только за ночлег

Некоторые популярные направления вводят сборы и для путешественников, которые вообще не остаются на ночь.

Так, в Венеции в определенные пиковые дни с однодневных посетителей взимается от 5 до 10 евро.

На греческих островах Санторини и Миконос отдельный сбор предусмотрен для пассажиров круизных лайнеров, сходящих на берег на несколько часов. В приведенном источником примере речь идет о 20 евро с человека.

Что проверить перед бронированием

Главный совет путешественникам — еще до оплаты жилья выяснить, включены ли местные налоги и туристические сборы в указанную цену или их придется оплачивать отдельно уже при заселении.

Особенно существенной разница может оказаться там, где сбор рассчитывается в процентах от стоимости номера: чем дороже гостиница и продолжительнее отпуск, тем заметнее дополнительная сумма.

Поэтому привлекательная цена отеля при бронировании еще не означает, что именно столько в итоге и придется заплатить. Несколько минут на проверку местных туристических сборов могут уберечь от неприятного сюрприза на десятки, а иногда и сотни евро.