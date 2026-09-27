Нежная кожа губ требует особой защиты, особенно в холодное время года. Однако, некоторые средства не всегда помогают справиться с сухостью и трещинами, так как истинная причина может быть внутренней.

В осенне-зимний период многие женщины отказываются от стойких помад и ищут различные способы для смягчения кожи губ. Некоторые используют ночные питательные маски, как магазинные, так и домашнего приготовления, другие обращаются к косметологам за филлерами для увлажнения, а третьи пытаются избавиться от привычки кусать и облизывать губы.

Хотя эти методы могут помочь вернуть губам мягкость и комфорт, в некоторых случаях они оказываются неэффективными, даже при комплексном подходе.

К сожалению, как бы вы ни старались улучшить состояние губ с помощью этих методов, без решения внутренних проблем не обойтись.

Сухость и шелушение губ часто связаны не только с изменениями погоды, но и с недостатком питательных веществ в организме. Это может быть вызвано нехваткой витаминов А и Е, недостатком Омега-кислот или даже железодефицитной анемией. Как видно, состояние губ зависит от множества факторов, связанных со здоровьем, и анемия, по статистике, встречается у каждой третьей женщины в разной степени.

Если помады, маски и бальзамы не помогают минимизировать дискомфорт от сухости губ, стоит рассмотреть возможность сдачи анализов, чтобы проверить наличие дефицита питательных веществ.