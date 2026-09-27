Кажется, что без них в путешествии не обойтись, однако именно привычные вещи нередко занимают львиную долю ручной клади и создают дополнительные неудобства в аэропорту и самолете. Эксперт по авиаперелетам назвала шесть вещей, которым стоит найти более компактную замену.

Как пишет Real Simple, эксперт по авиаперелетам и лайф-коуч Аура Э. Мартинес советует при сборе ручной клади руководствоваться простым принципом: брать не больше вещей, а более универсальные и компактные.

1. Громоздкие свитера и худи

Теплая одежда в дороге действительно может понадобиться: в аэропортах и салонах самолетов бывает прохладно. Но толстый свитер или массивное худи занимают много места, а снимать такую одежду в тесном кресле неудобно.

Вместо этого Мартинес предлагает взять легкую толстовку на молнии. Ее проще надевать поверх футболки и снимать во время полета, а в багаже она занимает меньше места.

2. Несколько зарядных устройств

Отдельный блок и кабель для каждого гаджета быстро превращают ручную кладь в клубок проводов.

Альтернативой может стать одно универсальное зарядное устройство со встроенными кабелями, позволяющее заряжать несколько устройств. Особенно полезным оно может оказаться во время долгой пересадки или задержки рейса.

3. Полноразмерная косметика

Большие флаконы с кремами, лосьонами и другими средствами занимают лишнее место и могут создать проблемы при прохождении контроля безопасности.

Для поездки удобнее использовать дорожные мини-упаковки. Небольшой увлажняющий крем и бальзам для губ эксперт советует держать под рукой, поскольку в салоне самолета воздух обычно сухой.

4. Огромные подушки для путешествий

Массивная подушка способна занять значительную часть сумки еще до того, как в нее попадут действительно необходимые вещи.

Если без подушки лететь неудобно, эксперт рекомендует присмотреться к надувным или складным моделям. В сдутом или сложенном состоянии они требуют гораздо меньше места.

Еще один вариант — складная подушка-сиденье из пены с эффектом памяти, которую можно сложить и закрепить багажным ремнем снаружи сумки.

5. Большие бутылки для воды

Даже пустая жесткая бутылка остается объемной. Более практичной альтернативой может стать складная силиконовая бутылка.

Через контроль безопасности ее можно пронести пустой, затем наполнить водой, а после использования сжать и убрать в небольшой карман.

6. Обычные носки для долгого перелета

Для продолжительных авиаперелетов Мартинес предлагает вместо обычных носков использовать компрессионные. По словам эксперта, они помогают поддерживать кровообращение в ногах и уменьшать дискомфорт при многочасовом сидении.

При этом компрессионные изделия подходят не всем, поэтому людям с заболеваниями сосудов или другими медицинскими проблемами выбор таких носков лучше предварительно обсудить с врачом.

Главное — не количество вещей

Смысл этих советов не в том, чтобы отказаться от комфорта. Напротив, привычные громоздкие вещи предлагается заменить более компактными: тяжелый свитер — легкой кофтой, несколько зарядок — одной универсальной, большие флаконы — мини-версиями, жесткую бутылку — складной.

В результате в ручной клади останется больше свободного места, а искать нужную вещь во время перелета станет значительно проще.