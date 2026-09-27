Собрать урожай и запереть дверь до весны недостаточно. Если дача зимой остается без отопления и хозяева не планируют регулярно туда приезжать, дом и участок необходимо правильно законсервировать. Иначе весной могут ждать неприятные сюрпризы — от лопнувших труб и плесени до испорченной проводки и погибших растений.

Именно от того, насколько тщательно дача подготовлена в сентябре–октябре, во многом зависит ее состояние после зимы. Поэтому перед окончательным отъездом стоит пройтись по основным пунктам.

Водопровод: главное — удалить воду

Одна из самых серьезных зимних угроз — вода, оставшаяся в трубах. При замерзании она расширяется и может повредить как металлический, так и пластиковый водопровод.

Сначала необходимо перекрыть подачу воды, затем открыть краны и дать ей стечь. Однако часть воды может остаться в сифонах, фильтрах, клапанах и нижних участках труб. Для более полного удаления остатков воды используют компрессор.

Отдельно нужно слить воду из бойлера или накопительного водонагревателя. Даже после обычного опорожнения внутри бака может оставаться несколько литров. Стиральную и посудомоечную машины также следует освободить от воды.

Насосное оборудование, находящееся в неотапливаемых помещениях, обычно убирают на зимнее хранение в тепло. Исключение составляют глубинные насосы, расположенные ниже уровня промерзания грунта.

Что делать с септиком

Септик, в отличие от водопровода, полностью осушать не рекомендуется. Пустую емкость весной могут вытолкнуть вверх грунтовые воды.

Септик лучше оставить заполненным примерно на две трети. Перед зимой из него при необходимости удаляют излишки ила, проверяют, плотно ли закрывается крышка, а горловину дополнительно утепляют.

Перед зимой стоит проверить и канализационные трубы, соединяющие дом с септиком.

Электричество и газ

Перед длительным отсутствием электросеть следует отключить главным выключателем в щитке. Электроприборы желательно дополнительно вынуть из розеток.

Особого внимания требуют наружные розетки, светильники и оборудование в неотапливаемых помещениях: необходимо убедиться, что соединения защищены от попадания влаги.

С газовым оборудованием ситуация серьезнее — его обслуживание и отключение требуют соблюдения правил безопасности. Вентили перекрывают, а газовые баллоны хранят только в предназначенных для этого условиях и помещениях.

Подготовьте комнаты к долгому простою

Продукты на зиму лучше не оставлять. Крупы, макароны и другие запасы могут привлечь мышей, а банки с жидкостью в холодном доме способны пострадать от замерзания.

Текстиль также желательно увезти. В сыром неотапливаемом помещении одежда, одеяла и постельное белье могут отсыреть и приобрести неприятный запах. Если вывезти вещи невозможно, их лучше убрать в герметичные пакеты или контейнеры.

Мебель рекомендуется немного отодвинуть от стен, чтобы между поверхностями свободно циркулировал воздух.

Не создавайте в доме «термос»

Полностью закупоривать дачный дом на несколько месяцев — не всегда хорошая идея. При отсутствии нормальной вентиляции внутри может скапливаться влага, а результатом станут конденсат и плесень.

Поэтому важно обеспечить безопасную вентиляцию помещения. Перед отъездом также стоит проверить состояние оконных уплотнителей.

Если в доме есть печь или камин, дымоход очищают от сажи и проверяют перед длительным простоем.

Защитите дом от мышей

Осенью грызуны активно ищут теплое место для зимовки, и пустующая дача становится для них привлекательным убежищем.

Необходимо проверить щели в полу, стенах и местах прохождения коммуникаций. Вентиляционные отверстия можно защитить мелкоячеистой металлической сеткой.

Особенно важно не оставлять продукты в доступных местах. Даже небольшого количества крупы или других запасов бывает достаточно, чтобы привлечь незваных жильцов.

Осмотрите крышу и водостоки

Небольшой дефект кровли осенью может превратиться зимой в серьезную проблему. Вода проникает в трещину, замерзает, расширяется и постепенно увеличивает повреждение.

Перед холодами стоит осмотреть кровельное покрытие, места примыкания к дымоходам и вентиляционным трубам, а также проверить крепления.

Водосточные желоба необходимо очистить от листьев и другого мусора. Забитый водосток зимой может покрыться льдом, деформироваться и создавать дополнительную нагрузку на крышу.

В снежных регионах проверяют также крепление снегозадержателей.

Что сделать в саду

После листопада проводят санитарную обрезку: удаляют сухие, поврежденные и больные ветви. Формирующую обрезку плодовых деревьев обычно оставляют до более подходящего сезона, тогда как смородину и крыжовник можно обрезать осенью.

Теплолюбивые растения необходимо подготовить к морозам. В защите могут нуждаться розы, виноград, некоторые гортензии, инжир и молодые хвойные растения.

Розы окучивают и укрывают подходящим материалом, виноград снимают с опор и защищают от морозов. Молодые хвойные желательно предохранить не только от холода, но и от яркого весеннего солнца.

Не вся опавшая листва одинаково полезна

Листья с признаками заболеваний не стоит отправлять в обычный компост. Их лучше удалить с участка способом, допустимым в конкретной местности.

Здоровую листву можно использовать для компостирования, мульчирования и утепления растений.

Осенью также приводят в порядок грядки и при необходимости вносят компост или перегной.

Подготовьте теплицу

После окончания сезона из теплицы необходимо удалить остатки растений и сорняки, вымыть стены и каркас, привести в порядок почву.

Особое внимание стоит уделить растительным остаткам с признаками болезней и вредителей — оставлять их до весны не следует.

Зимой в теплицу можно набрасывать снег. После таяния он даст почве дополнительную влагу.

Не забудьте про садовую технику

Газонокосилки, триммеры и другой инвентарь нельзя просто бросить в сарае до весны.

Бензиновую технику очищают и готовят к длительному хранению согласно инструкции производителя. Электрические инструменты освобождают от грязи и проверяют состояние кабелей.

Аккумуляторы желательно хранить в сухом помещении при подходящей для них температуре.

Лопаты, грабли и тяпки очищают от земли, моют и тщательно высушивают. Металлические части защищают от коррозии, а деревянные черенки при необходимости обрабатывают.

Поливочные шланги следует полностью освободить от воды, аккуратно свернуть без перегибов и убрать в сухое место. Если вода останется внутри и замерзнет, шланг может потрескаться.

Последний обход перед отъездом

Перед тем как закрыть дачу до весны, еще раз пройдитесь по дому и участку. Проверьте воду, электричество, газ, окна, крышу, водостоки и хозяйственные постройки. Уберите продукты, садовую мебель и вещи, которые могут пострадать от сырости и морозов.

Несколько дополнительных часов, потраченных на подготовку дачи осенью, способны избавить весной от ремонта, испорченной техники и восстановления участка. Главное правило простой консервации — не оставлять морозу, влаге и грызунам слабых мест.