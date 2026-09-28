Молоко традиционно считается одним из главных продуктов для крепких костей, однако у обычного чая есть собственные преимущества. Специалисты объяснили, почему эти напитки действуют совершенно по-разному и действительно ли один из них можно назвать более полезным.

Как пишет Verywell Health, однозначного победителя в споре между чаем и молоком нет. Молоко снабжает организм веществами, необходимыми для формирования костной ткани, а чай может помогать защищать ее благодаря содержащимся в нем антиоксидантам.

Чем полезен чай

Чай содержит полифенолы и другие антиоксиданты, способные противодействовать окислительному стрессу и воспалительным процессам.

Избыток свободных радикалов может повреждать клетки, в том числе участвующие в обновлении костной ткани. Антиоксиданты помогают нейтрализовать эти соединения и тем самым могут поддерживать баланс между образованием новой костной ткани и разрушением старой.

Исследования, на которые ссылается издание, показывают, что у регулярно употребляющих чай людей нередко наблюдается более высокая минеральная плотность костей. У любителей чая также может быть ниже риск остеопороза и переломов, особенно среди пожилых людей и женщин после менопаузы.

При этом у чая есть существенное ограничение: сам по себе он практически не обеспечивает организм кальцием и витамином D — веществами, необходимыми непосредственно для построения костей.

Что дает молоко

Молоко действует иначе. Оно является источником сразу нескольких важных для костной системы питательных веществ — кальция, белка и фосфора, а обогащенное молоко также содержит витамин D.

Кальций необходим для формирования костной структуры, витамин D помогает организму усваивать кальций, а белок участвует в поддержании костной ткани.

Анализ ряда исследований показал, что добавление молока в рацион взрослых было связано с небольшим увеличением плотности костной ткани, особенно в области бедра и нижних отделов позвоночника — участках, которые с возрастом часто становятся более уязвимыми.

Однако больше молока не означает автоматической защиты от переломов. Исследования не показали, что его употребление увеличивает плотность костей во всем организме.

Так что же выбрать?

Эксперты считают, что противопоставлять эти напитки не стоит.

Молоко дает организму «строительные материалы» для костей, тогда как чай благодаря антиоксидантам потенциально помогает защищать уже существующую костную ткань.

При этом ни один напиток сам по себе не способен гарантировать защиту от остеопороза.

Для поддержания костей важен весь образ жизни: достаточное количество кальция и витамина D в рационе, белок, нормальная масса тела и регулярная физическая нагрузка, особенно ходьба, бег и силовые упражнения. Также рекомендуется не курить и ограничивать употребление алкоголя.

Выбирать между чаем и молоком ради здоровья костей необязательно. Молоко прежде всего помогает обеспечить организм кальцием, белком и другими необходимыми веществами, а чай может дополнительно защищать костную ткань благодаря антиоксидантам. Поэтому оба напитка могут быть частью рациона, полезного для костей, но ни один из них не заменяет полноценное питание и физическую активность.