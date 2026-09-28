Собираем рациональный гардероб для тех, кто придерживается философии разумного потребления и хочет экономить на шопинге.

Свитер оверсайз

Это выгодная покупка, так как свитер оверсайз сочетается практически со всеми вещами: классическими широкими брюками, джинсами-бойфрендами, юбкой плиссе А-силуэта и струящимися шифоновыми платьями.

Выбирайте объемный крой, яркие оттенки и приятные на ощупь натуральные материалы.

* Актуально

Свитеры в теплой цветовой гамме - брусничные, персиковые, лимонные, оливковые, морковные и золотисто-коричневые оттенки.

Бежевое классическое пальто

Бежевые пальто-халаты или универсальные коконы всегда были бестселлерами. Например, культовое пальто Max Mara 101801 с поясом-саше и накладными карманами, которое бренд перевыпускает каждый сезон.

* Актуально

Если бежевый вам не нравится, обратите внимание на глубокие изумрудные, винные и оливковые оттенки.

Кроссовки «олд скул»

Стиль athleisure подарил нам повседневные кроссовки. Самые актуальные ugly-shoes - «кроссовки из 90-х».

* Возьмите на заметку

Олдскульные варианты с толстой подошвой и футуристичные кроссовки-носки можно сочетать с чем угодно - хоть с шифоновым платьем в горошек, хоть со строгим костюмом.

Сумка-тоут

Большие и вместительные тоуты удобны тем, что могут выдержать большие нагрузки и вместить все необходимые вещи.

* Актуально

Осенью выбирайте практичные модели из кожи и замши с замком-молнией, металлическими пряжками, контрастной строчкой или накладными карманами.

Пиджак в клетку

Двубортный жакет уже давно перестал быть маркером офисного стиля и легко сочетается как с деловым гардеробом, так и с повседневными юбками, джинсами и кроссовками.

* Актуально

Самый модный принт этой осени - клетка и ее модификации - от тартана и виши до «гусиной лапки» и гленчека. В пару к жакету надевайте базовую футболку в теплую погоду или трикотажную водолазку, когда похолодает.

Акцентный ремень

Ремень яркого оттенка, необычной фактуры или с крупной пряжкой - сегодня это обязательный аксессуар!

* Актуально

В новом сезоне на подиуме лидируют широкие варианты из яркой кожи, которые можно носить и со свитером оверсайз, и с двубортным жакетом, а также подпоясать объемный тренч или пальто.

Лаконичное платье

Купите одно платье из плотной ткани с минимумом деталей и дополняйте его экстравагантным поясом, объемным джемпером или платком.

* Разумная экономия

Также хорошей вещью на осень станет легкое платье из шифона, атласа или шелка из летнего гардероба. Они отлично смотрятся в паре с джинсами и свитером крупной вязки.

Плиссированная юбка

Юбка плиссе длины миди - это классика. Такие модели можно носить в офис с базовой хлопковой рубашкой или с кроссовками на каждый день.

* Актуально

В новом сезоне обратите внимание на нетипичные материалы - кожу, бархат и металлизированные ткани, а также многоярусные, многослойные, асимметричные фасоны с лентами и акцентным поясом, шерстяные модели в клетку как дань 80-м или переливающиеся юбки в оттенках драгоценных металлов.