Октябрь 2026 года может стать месяцем новых финансовых возможностей для трех знаков зодиака. Девам астрологи советуют искать дополнительные источники дохода, Весам — пересмотреть отношение к деньгам, а Козерогам — обратить внимание на выгодное сотрудничество.

В целом октябрь, согласно прогнозу YourTango, больше подходит не для финансовых авантюр, а для анализа, пересмотра прежней стратегии и поиска решений, которые способны принести результат в будущем.

Дева

Для Дев октябрь может стать временем переоценки собственных финансовых возможностей. В начале месяца продвижение вперед может показаться слишком медленным, однако новолуние в Весах 20 октября способно изменить взгляд представителей знака на деньги и достаток.

Девы могут прийти к выводу, что финансовое благополучие — это не только стабильная зарплата и тщательно рассчитанный бюджет. Не менее важна возможность жить так, как действительно хочется.

К концу октября стоит обратить внимание на альтернативные способы заработка, включая пассивный доход. После возвращения ретроградной Венеры в Весы 25 октября особенно перспективными могут оказаться совместные проекты и партнерские финансовые инициативы.

Астрологи советуют Девам не ограничиваться привычной работой и рассмотреть более широкий круг возможностей — от собственного бизнеса до инвестиций и сотрудничества с другими людьми.

Весы

Весам октябрь предлагает провести своеобразную финансовую ревизию. С 3 по 25 октября ретроградная Венера в Скорпионе может заставить представителей знака вернуться к прежним денежным решениям, внимательнее изучить бюджет и определить, какого уровня достатка они действительно хотят достичь.

Не исключено возвращение возможностей, связанных с прошлыми вложениями или ранее начатыми проектами. Одновременно станет понятнее, какие финансовые стратегии приносят результат, а от каких пора отказаться.

При этом спешить с рискованными инвестициями не стоит. Октябрь больше подходит для расчетов, планирования и поиска дополнительных источников дохода.

Быстрых результатов звезды не обещают. Зато решения, принятые сейчас, могут заложить основу для более серьезных финансовых изменений в дальнейшем.

Козерог

Для Козерогов ключом к финансовому успеху может стать сотрудничество. 23 октября Юнона переходит в Водолей, поэтому особенно важными могут оказаться совместные проекты, деловые знакомства и объединение усилий с людьми, обладающими нужным опытом.

Финансовые перспективы могут быть связаны не только с романтическим партнером. Речь может идти о деловом союзнике, потенциальном инвесторе или грамотном консультанте.

После разворота Плутона в Водолее 15 октября Козерогам, согласно прогнозу, будет легче разобраться в собственных приоритетах и решить, какие финансовые перемены действительно имеют смысл.

Спешить необязательно: влияние Юноны в Водолее продлится до января 2027 года, поэтому у представителей знака будет достаточно времени, чтобы оценить предложения и выбрать наиболее перспективное направление.

Октябрьская удача для Дев, Весов и Козерогов может проявиться не в виде внезапно свалившихся денег, а через новые возможности. Одним придется изменить привычный взгляд на заработок, другим — вернуться к старым идеям, а третьим — найти правильного партнера. Главное, согласно прогнозу, — не торопиться и вовремя заметить шанс, который способен изменить финансовую ситуацию.