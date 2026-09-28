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Диетологи назвали напиток, который может помочь снизить давление 0 215

Люблю!
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Высокое давление

ChatGPT

При повышенном артериальном давлении внимание стоит уделять не только еде, но и напиткам. Диетологи рекомендуют обратить внимание на свекольный сок: содержащиеся в нем природные нитраты могут благоприятно влиять на сосуды и способствовать умеренному снижению давления. Однако речь идет о дополнении к лечению, а не о его замене.

Высокое кровяное давление требует контроля и, при необходимости, назначенной врачом терапии. Вместе с тем определенную роль играет и рацион. Как пишет Health.com, одним из напитков, потенциально полезных для людей с гипертонией, считается свекольный сок.

Почему именно свекольный сок

Главное преимущество свеклы — высокое содержание природных нитратов. По словам диетолога Эйвери Зенкер, организм преобразует эти соединения в оксид азота, который помогает поддерживать нормальную работу кровеносных сосудов.

Это, в свою очередь, может способствовать лучшему контролю артериального давления.

Диетолог Карлин Ремедиос отмечает, что исследования с участием взрослых с гипертонией показали умеренное снижение верхнего, или систолического, давления при регулярном употреблении нитратов из свеклы.

В среднем речь шла о снижении примерно на 3–4 мм рт. ст. в исследованиях продолжительностью до двух месяцев.

Кроме того, свекольный сок содержит антиоксиданты и калий. Последний участвует в регулировании баланса натрия в организме, что также важно для поддержания нормального артериального давления.

Как его пить

Свекольный сок можно употреблять самостоятельно, однако его характерный землистый вкус нравится далеко не всем. В таком случае диетологи предлагают добавлять его в смузи или смешивать с небольшим количеством яблочного либо цитрусового сока.

Еще один вариант — заморозить сок в формочках для льда и затем добавлять кубики в другие напитки или смузи.

При этом рассчитывать на свекольный сок как на самостоятельное средство от гипертонии не следует. Он может стать лишь частью сбалансированного рациона, в котором достаточно овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и бобовых.

Свекольный сок действительно может стать полезным дополнением к рациону при повышенном давлении: содержащиеся в нем нитраты способствуют образованию оксида азота и могут помочь сосудам расслабляться. Но эффект остается умеренным, поэтому заменять соком лекарства, назначенные врачом, нельзя.

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#свекла #здоровье #гипертония
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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