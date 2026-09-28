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Этот чай может сделать только хуже: что лучше заварить при головной боли 0 193

Люблю!
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чаи

ChatGPT

Чашка горячего чая кажется безобидным способом облегчить головную боль, однако иногда эффект оказывается противоположным. Кофеин, танины и некоторые компоненты травяных сборов способны усилить неприятные ощущения. Диетологи рассказали, какие напитки стоит выбирать осторожнее и какой чай можно попробовать, когда болит голова.

Почему чай способен усилить боль

Один из главных факторов — кофеин. Он присутствует не только в кофе, но и в черном чае, матча, улуне и «Эрл Грее».

По словам диетолога Маши Дэвис, избыток кофеина у некоторых людей сам по себе способен провоцировать головную боль.

Однако существует и обратная ситуация. Если человек привык ежедневно получать определенную дозу кофеина, а затем резко отказывается от него или значительно сокращает количество, может возникнуть головная боль, сопровождающаяся упадком сил.

Кофеин также способен нарушать сон. Диетолог Лиза Эндрюс обращает внимание, что недостаток полноценного отдыха, в свою очередь, может стать причиной головной боли.

Не только кофеин требует внимания. Некоторые травяные смеси содержат солодку, употребление которой связывают с повышением уровня альдостерона, что также может сопровождаться головной болью.

Возможна индивидуальная реакция и на танины — вещества, придающие чаю характерную терпкость и горечь.

Почему чай все-таки может помочь

Полностью отказываться от чая при головной боли специалисты не предлагают. В некоторых случаях напиток действительно способен улучшить самочувствие.

Самое простое объяснение — дополнительная жидкость. Даже небольшое обезвоживание может сопровождаться головной болью, поэтому достаточное питье иногда помогает уменьшить неприятные ощущения.

Любопытно, что кофеин способен играть двойную роль. Его избыток может провоцировать боль, однако умеренное количество у некоторых людей, напротив, способствует ее облегчению.

Наконец, значение имеет сам ритуал чаепития. Теплый напиток и возможность ненадолго отвлечься помогают расслабиться и снизить напряжение, если именно стресс стал одним из факторов головной боли.

Какой чай попробовать

Чай с перечной мятой — один из вариантов, который называет Дэвис. Содержащийся в мяте ментол может оказывать расслабляющее действие, поэтому такой напиток потенциально полезен при головной боли, связанной с напряжением.

Имбирный чай может оказаться особенно уместным, если головная боль сопровождается тошнотой. Имбирь известен своими противовоспалительными свойствами и способностью уменьшать неприятные ощущения со стороны желудка.

Лавандовый чай ценится прежде всего за успокаивающий эффект. Если причиной ухудшения самочувствия стал стресс, расслабление может косвенно помочь уменьшить головную боль.

Изучается также возможная польза ромашки и куркумина, однако имеющихся научных данных пока недостаточно, чтобы уверенно говорить об их эффективности именно против головной боли.

Универсального «чая от головной боли» не существует. Если вы чувствительны к кофеину, крепкий черный чай, матча, улун или «Эрл Грей» могут оказаться не лучшим выбором. Более мягкой альтернативой могут стать мятный, имбирный или лавандовый чай. Главное — ориентироваться на собственную реакцию организма: напиток, который помогает одному человеку, у другого способен усилить неприятные ощущения.

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#наука #чай #мята #кофеин #головная боль #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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