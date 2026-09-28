41-летняя певица опубликовала фотографию в соцсетях и посвятила дочери эмоциональное поздравление.

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«Я не могу поверить, что ты такая взрослая у меня. Сегодня тебе 22! Будь здорова, всегда. Будь счастлива всегда», — написала Волкова. Она пожелала Виктории сохранить свою доброту, мечтать и верить в исполнение желаний, а также заверила, что близкие всегда будут рядом.

На одном из опубликованных кадров мать и дочь появились в похожих образах. Волкова выбрала черную облегающую кофту, голубые джинсы с высокой талией и укороченную кожаную куртку. Виктория позировала рядом в черной кожаной куртке и темных джинсах.

Редкие совместные фотографии особенно привлекли внимание поклонников певицы: повзрослевшую дочь Волкова нечасто показывает в своих публикациях.