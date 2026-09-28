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«Не могу поверить, что ты такая взрослая»: Юлия Волкова показала редкое фото с дочерью 0 319

Люблю!
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Юлия Волкова
ФОТО: Instagram

Солистка группы t.A.T.u. Юлия Волкова поделилась редким семейным снимком со своей дочерью Викторией. Повод оказался особенным — девушке исполнилось 22 года.

41-летняя певица опубликовала фотографию в соцсетях и посвятила дочери эмоциональное поздравление.

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Instagram

«Я не могу поверить, что ты такая взрослая у меня. Сегодня тебе 22! Будь здорова, всегда. Будь счастлива всегда», — написала Волкова. Она пожелала Виктории сохранить свою доброту, мечтать и верить в исполнение желаний, а также заверила, что близкие всегда будут рядом.

На одном из опубликованных кадров мать и дочь появились в похожих образах. Волкова выбрала черную облегающую кофту, голубые джинсы с высокой талией и укороченную кожаную куртку. Виктория позировала рядом в черной кожаной куртке и темных джинсах.

Редкие совместные фотографии особенно привлекли внимание поклонников певицы: повзрослевшую дочь Волкова нечасто показывает в своих публикациях.

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#мода #instagram #семья #стиль #знаменитости #дочь #поздравление
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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