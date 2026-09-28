У этой породы густая шерсть, за которой нужен тщательный уход, в том числе стрижка. Рассмотрим, как можно красиво подстричь вашего питомца.

Особенности шерстяного покрова и необходимость стрижек у шпицев

У померанских шпицев имеется густой и мягкий подшерсток, а также жесткие, длинные остевые волоски. Шерстяной покров располагается перпендикулярно коже, что создает округлый, *милый* внешний вид. Груминг помогает собаке оставаться *плюшевой*, прическу делают один раз в 2-3 месяца. Вычесывание шерсти рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю. Чаще делать это не рекомендуется, так как могут появиться проплешины. Колтуны обычно образуются в области ушей, *штанов*, подмышек, поэтому этим участкам следует уделять особое внимание.

Линька начинается в 3-4 месяца, когда щенячий пух переходит в густой подшерсток. Постепенно увеличивается волосяной покров, и к трем годам шубка померанца считается полностью сформированной. С этого возраста питомец останавливается в росте и перестает линять, его можно отводить в *парикмахерскую*. Сезонная линька происходит два раза в год — весной и осенью. Собака теряет подшерсток и остевые волоски. Плюс в том, что этот процесс происходит медленно, поэтому по дому нет разбросанных клоков шерсти и пуха. Во время смены шерсти рекомендуется увеличивать частоту расчесывания до 2-3 раз в неделю.

Когда необходима стрижка шпица

Груминг необходим в следующих ситуациях:

Отросший волосяной покров — слишком длинная шерсть мешает миниатюрному померанцу бегать и передвигаться.

«Грязный» сезон — после прогулок во время дождей и слякоти шерсть питомца сваливается, образуя грязные колтуны, которые трудно расчесать.

Температура — в периоды активного солнца (весной и летом) померанцам некомфортно находиться на улице. Из-за густой шерсти собака может задыхаться и быстро уставать во время прогулки.

Заболевания — в густой шубе могут скапливаться бактерии или насекомые, которые сложно смыть во время купания.

Когда стричь нельзя:

Линька — некоторые хозяева предпочитают постричь собаку покороче, но ветеринары рекомендуют посещать грумера после окончательной смены покрова.

Защита — не стоит стричь собаку зимой, так как волосы и пух создают защиту от морозов и непогоды.

Жара — слишком короткая прическа делает кожу животного уязвимой к солнечным ожогам и серьезным кожным заболеваниям.

Стрижка может вызывать у шпицев приступы страха и агрессии, поэтому процедуру рекомендуется проводить в случаях крайней необходимости — не чаще 2-3 раз в год.

Стрижки для померанских шпицев

Рассмотрим самые популярные виды причесок для собак этой породы.

1. Гигиеническая

Во время процедуры сохраняются природные очертания породы: собакам аккуратно обрезают шерсть в районе ушей, на лапках и возле заднего прохода. Этот вид груминга простой и может выполняться самостоятельно. О том, как проводить домашнюю стрижку, поговорим позже.

2. Короткая стрижка шпица

Короткая прическа, как правило, является разновидностью гигиенической и может выполняться хозяином. Для этой процедуры нужен минимальный набор инструментов и фен. С питомца равномерно срезают волосяной покров вместе с подшерстком на 3-4 см. Короче делать не стоит.

3. Классика

Этот стиль используют для собак, которые участвуют в выставках и конкурсах. Цель — подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки животного. Ушам придают округлую форму с помощью ножниц, а лишнюю растительность убирают между подушечками и вокруг пальцев. Воротнику придают шарообразную форму, а в завершение делают филировку всего туловища.

4. Модерн

Этот стиль напоминает классику, но отличается сильным укорачиванием по контуру. В итоге пес выглядит как плюшевая игрушка. Груминг лучше доверить профессионалу, так как укорачивание в домашних условиях может повредить структуру остевых волосков.

5. Стрижка шпица под Бу, или под медвежонка

Это самая популярная прическа для померанских шпицев, законодателем моды стал пес Бу, постриженный под медвежонка. Благодаря милой внешности, эта собака стала известной во всем мире. Существенный минус — такая прическа может повлиять на экстерьер и длину шерсти. Рекомендуется хорошо подумать и посоветоваться с опытным грумером.

6. Стрижка подо льва

Эта прическа подходит миниатюрным породам, включая шпицов. Укорачивают шерсть до лопаток, оставляя воротник-гриву. Бедра обривают до скакательных суставов, а передние лапы — до пястей. Животик также полностью выбривают, а на кончике хвоста оставляют кисточку. Однако стоит помнить об опасности повреждения волосяного покрова, так как подшерсток может сваляться, и собака будет выглядеть неухоженно. После таких экспериментов не удастся отрастить прежнюю длину.

Различия для мальчиков и девочек

Строгих различий нет — выбор остается за хозяином. Девочек обычно не стригут подо льва или медвежонка, предпочитая прически, приближенные к естественной форме. Подчеркнуть индивидуальность можно с помощью украшений, одежды, ошейника и поводка.

Домашняя стрижка

Груминг проводят в три этапа: вычесывание, купание и стрижка. Во время процедуры нужно соблюдать следующие правила:

Расчесывание проводят всегда против роста волос — от макушки к хвосту. Это позволяет добраться до подшерстка, где обычно образуются колтуны.

Расческа должна быть мягкой, прочной, деревянной с тонкими и частыми зубцами. Следите, чтобы во время расчесывания волоски не ломались и не вырывались. Процесс расчесывания обычно занимает более 10-15 минут.

Выбирайте расческу с круглыми и щадящими зубцами, чтобы не царапать кожу. Мелкие царапинки могут загноиться и вызвать дискомфорт у собаки. Для удаления колтунов и узлов стоит использовать специальный спрей.

Для процедуры стрижки выберите уютное место, где питомец будет чувствовать себя спокойно.

Для купания используйте специальные шампуни для собак с подшерстком. Пригодится и антистатик во время стрижки.

Для обтирания подойдет махровое или льняное полотенце. Шерсть у шпицев плохо сохнет, поэтому может понадобиться фен.

Для стрижки не используйте машинку и триммеры, только ножницы, чтобы обеспечить плавность переходов.

Пошаговая схема

Уши — зажмите край и состригите выступающие волоски до нужной длины.

Воротничок — грумеры обычно используют круговой способ стрижки головы. Спереди выровняйте волоски расческой вниз, затылок — зачешите назад. Если форма устраивает, двигайтесь ножницами от воротника до макушки, задавая нужную форму для продолжения полукруга.

Туловище — расчешите шерсть на две части по линии роста и уберите ножницами лишние волоски.

Хвост — расчешите, разделите шерсть на две части и подстригите самые длинные и выступающие волоски.

Лапки — удалите выступающие волоски между подушечками пальцев.

В конце можно пройтись филировочными ножницами, чтобы сгладить неровности и огрехи.