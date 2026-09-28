Многие после душа распахивают дверь ванной, считая, что так помещение быстрее просохнет. Однако особенно в холодное время года это может дать обратный эффект: теплый влажный воздух попадет в квартиру и осядет конденсатом на холодных поверхностях. Эксперты объяснили, как правильно проветривать ванную и почему универсального правила здесь нет.

Главное — учитывать, есть ли в ванной вытяжная вентиляция или окно.

Если есть вытяжка — дверь лучше закрыть

При работающем вытяжном вентиляторе дверь рекомендуется держать закрытой или лишь немного приоткрытой.

Если распахнуть ее настежь, вытяжка может начать активно затягивать воздух из коридора, тогда как часть влажного воздуха из ванной распространится по квартире.

После душа вентилятор советуют оставить включенным еще примерно на 15–20 минут, не открывая широко дверь. За это время основная часть влажного воздуха должна уйти через вентиляцию.

Есть окно — открываем его, а не дверь

Если ванная оборудована окном, ситуация еще проще. После душа окно следует открыть настежь, а дверь оставить закрытой.

Так влажный воздух будет выходить непосредственно на улицу, а не распространяться по спальне, гостиной или коридору.

Особенно актуально это зимой, когда теплый пар из ванной при попадании в более прохладные помещения быстро превращается в конденсат.

Нет ни окна, ни вытяжки — дверь придется открыть

Если в ванной нет возможности вывести влагу непосредственно наружу, после душа дверь, наоборот, придется оставить открытой.

Но одного этого недостаточно. Желательно одновременно открыть окно в соседней комнате или коридоре, чтобы обеспечить движение воздуха и вывести влагу из квартиры.

Иначе пар просто переместится из ванной в другие помещения.

Как еще защитить ванную от плесени

После душа желательно удалить оставшуюся воду со стен, плитки и стекла душевой кабины. Для этого удобно использовать обычный резиновый скребок. Чем меньше воды останется испаряться внутри помещения, тем быстрее снизится влажность.

Мокрые полотенца также не стоит бросать скомканными. Их необходимо сразу расправлять и оставлять в месте, где они смогут нормально высохнуть. Постоянно влажный текстиль способствует появлению сырости и неприятного запаха.

Наконец, полезно контролировать влажность воздуха во всей квартире. В материале оптимальным называется диапазон 40–60%. Если влажность долго остается выше этого уровня, создаются благоприятные условия для появления плесени и размножения пылевых клещей.

Правило «после душа всегда открывайте дверь» работает далеко не во всех случаях. Если в ванной есть вытяжка или окно, влагу лучше сначала вывести непосредственно из помещения, оставив дверь закрытой. А если ни окна, ни эффективной вентиляции нет, дверь действительно придется открыть — но одновременно необходимо обеспечить проветривание квартиры. Главное, чтобы влажный воздух не просто переместился из ванной в остальные комнаты.