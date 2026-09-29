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12 домашних натуральных шампуней для пышной шевелюры 0 91

Люблю!
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: 12 домашних натуральных шампуней для пышной шевелюры

У меня пышные густые волосы до пояса, и многие интересуются, какой шампунь я использую. На самом деле, я делаю шампуни сама из доступных домашних компонентов. Предлагаю 12 рецептов из моего арсенала, которые подходят для нормальных, жирных и сухих волос.

 

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

1. Ломтик дыни и половинка яблока, измельченные в блендере, плюс 1 ч. л. кунжутного масла.

2. 0,5 стакана кислого нежирного кефира и 4 ст. л. настоя (1 ч. л. измельченной коры дуба на 0,5 стакана кипятка).

3. 2 толченые таблетки аспирина и настой 1 ч. л. измельченного в кофемолке льняного семени на 0,5 стакана кипятка.

4. Смесь из 1 ч. л. сухих цветков ромашки, 1 ч. л. корня лопуха и 1 ст. л. овсяных хлопьев, измельченных в кофемолке, разведенная 0,5 стакана кипятка.

ДЛЯ ЖИРНЫХ ВОЛОС

1. 1 ч. л. порошка горчицы и 1 ст. л. косметической глины на 0,5 стакана теплой кипяченой воды.

2. 1 взбитый яичный белок, 1 ч. л. соли и 0,5 ч. л. молотой корицы.

3. 0,5 стакана воды после варки белой фасоли и 0,5 ч. л. пищевой соды.

4. 1 ч. л. сухих цветков пижмы на 0,5 стакана кипятка. Настоять 2 ч. Размочить в настое кусочек черного хлеба, взбить в блендере и добавить 1 ст. л. коньяка.

ДЛЯ СУХИХ ВОЛОС

1. 1 яичный желток, растертый с 1 ст. л. меда, и щепотка ванилина.

2. 0,5 стакана киселя из картофельного крахмала, 1 ч. л. сока алоэ и 1 ч. л. сметаны.

3. Размятая в кашицу половинка банана и 1 ч. л. касторового масла.

4. 1 ст. л. размоченного в воде желатина и горячий отвар крапивы (1 ч. л. сухой травы на 0,5 стакана кипятка).

Если волосы длинные, удвойте количество компонентов. Наносите смесь на корни волос, затем распределите по длине. Наденьте полиэтиленовую шапочку и оставьте на 30 минут. После этого промойте волосы и ополосните их 1 л воды с добавлением 1 ст. л. лимонного сока, белого вина или яблочного уксуса.

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