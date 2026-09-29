Уборка квартир может быть настоящей пыткой для некоторых людей. Поэтому были придуманы хитрости, которые помогают сэкономить время и облегчить процесс уборки.

Используйте правильный инвентарь

Существует множество приспособлений, которые значительно ускоряют процесс уборки. Начните со специальных тапочек-швабр, которые помогут убрать пыль и подмести пол, независимо от того, куда идет их владелец.

Если у вас есть домашние животные, стоит обзавестись щеткой для легкого удаления шерсти с поверхностей.

Еще один необычный способ, о котором знают немногие, — использование гигиенической прокладки для удаления загрязнений с гладких поверхностей. Достаточно прикрепить прокладку с высокой степенью впитываемости к швабре, и уборка станет проще. Мокрые и грязные пятна быстро впитаются в прокладку.

Старая наволочка поможет быстро очистить лопасти вентилятора. При смахивании пыли она не будет лететь на пол или мебель, а останется внутри наволочки.

Уберите лишний "хлам"

Чтобы сохранить чистоту надолго и уменьшить объем уборки, избавьтесь от всего лишнего. Выберите день, когда вы в хорошем настроении, и соберите ненужные вещи. Некоторые из них можно отдать тем, кто будет рад их получить.

После этой процедуры уборка станет проще: достаточно будет смахнуть пыль с полупустых полок, пропылесосить и помыть пол.

В ванной комнате также стоит убрать лишние вещи. Для них существуют специальные ящики и шкафчики. Чем меньше тюбиков останется на полках, тем легче будет проводить уборку.

Лайфхак для кухни

На кухне приходится основная часть уборки, так как жир, грязь и кусочки пищи оседают на поверхностях. Проще предотвратить загрязнения, чем отмывать их потом.

Газовую плиту и противень лучше застелить жаростойкой фольгой или пергаментной бумагой. После приготовления пищи останется только выбросить их и заменить на новые, что избавит вас от необходимости отмывать поверхность.

Не тратьте время на очистку унитаза и ванны

Есть простой способ поддерживать чистоту унитаза и ванны. Утром залейте туда специальное чистящее средство, а когда вернетесь домой, просто смойте его. Это займет минимум времени и подойдет тем, кто не хочет чистить сантехнику вручную.

Доверьтесь профессионалам

Если у вас нет времени и желания делать уборку, вы можете нанять клининговую компанию. Специалисты смогут прийти в удобное для вас время и навести порядок, учитывая все ваши пожелания.

Помните, что процесс уборки может быть приятным. Во время уборки можно наслаждаться вкусным шоколадом или слушать любимую музыку. Как только уборка начнет ассоциироваться с чем-то приятным, вы будете уделять ей больше времени, и ваш дом станет уютнее.