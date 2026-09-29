Домашняя аптечка есть почти в каждой семье, но привычные способы хранения и приема лекарств не всегда безопасны. Таблетки, например, лучше не запивать чаем, молоком или соком, а влажная ванная комната — далеко не лучшее место для аптечки. Об этом рассказал врач-эндокринолог Дмитрий Ромейко.

Вода — самый безопасный вариант

По словам врача, лекарства лучше всего запивать обычной водой. Другие напитки являются пищевыми продуктами и могут взаимодействовать с отдельными препаратами, изменяя их действие.

Особое внимание специалист обращает на грейпфрутовый сок. Он способен влиять на ферменты, участвующие в метаболизме некоторых лекарств, из-за чего концентрация действующего вещества в организме может увеличиваться.

Кроме того, существуют препараты, влияющие на уровень калия или кальция. Поэтому особенности питания во время лечения лучше обсудить с семейным врачом.

Почему аптечке не место в ванной

Многие, особенно пожилые люди, держат таблетки в ванной — так препараты всегда находятся перед глазами и о них сложнее забыть.

Однако повышенная влажность может отрицательно влиять на лекарства. Ромейко советует выбирать место хранения в соответствии с инструкцией конкретного препарата — прежде всего учитывать рекомендованные производителем температуру и влажность.

Не меняйте дозировку самостоятельно

Еще одна распространенная ошибка — прекращать назначенный курс, самостоятельно уменьшать или увеличивать дозу.

Врач напоминает, что некоторые препараты рассчитаны на определенный режим приема, нарушение которого может снизить эффективность лечения или привести к нежелательным последствиям.

Особенно опасно самостоятельно отказываться от назначенных сахароснижающих препаратов. По словам эндокринолога, это способно привести к резкому повышению уровня глюкозы и тяжелому состоянию, вплоть до комы.

Просроченные лекарства — не способ сэкономить

Использовать препараты после истечения срока годности врач также не рекомендует, особенно если речь идет о сложных комбинированных средствах.

Срок годности устанавливается производителем как период, в течение которого препарат должен сохранять предусмотренные характеристики. После его окончания рассчитывать на это уже нельзя.

Это касается и медицинских расходных материалов. Ромейко утверждает, что просроченные тест-полоски для определения уровня глюкозы могут показывать результат ниже реального на 2–3 ммоль/л, поэтому пользоваться ими не следует.

Главное правило домашней аптечки простое: лекарства стоит принимать и хранить именно так, как указано в инструкции и назначено врачом. Привычка запивать таблетку первым попавшимся напитком, держать препараты во влажной ванной или самостоятельно менять дозу может повлиять на лечение.