Натали Грёгер в октябре исполнится 101 год. Американка не придерживается строгих диет, не отказывается от любимой еды и признается, что понятия не имеет, почему прожила так долго. Но некоторые привычки сопровождают ее практически всю жизнь — от ягод на завтрак до танцев и умения не зацикливаться на неприятностях.

Как рассказывает TODAY, Грёгер родилась в 1925 году в Бруклине. Она вышла замуж в 21 год, работала телефонисткой, прожила с супругом 68 лет, воспитала двоих детей, а сегодня у нее четверо внуков и шестеро правнуков. Сейчас Натали живет в учреждении с уходом в Энглвуде, штат Нью-Джерси.

На вопрос о секрете долголетия она отвечает просто: нужно оставаться открытым миру, принимать жизнь такой, какая она есть, и получать от нее удовольствие.

Начинать день с черники

Завтрак Натали неизменно начинается с черники — она признается, что очень любит эти ягоды. В ее рационе также много яблок и авокадо.

При этом никакой специальной диеты долгожительница не соблюдает: по ее словам, она ест практически все.

В материале TODAY отмечается, что чернику связывают с пользой для сердечно-сосудистой системы, снижением риска диабета второго типа и поддержанием когнитивных функций. Яблоки и авокадо также входят в число продуктов, которые исследователи связывают с различными преимуществами для здоровья.

Не запрещать себе любимую еду

Натали любит шоколад, особенно темный. Но есть в ее меню и продукт, который диетологи вряд ли посоветовали бы есть часто, — бекон.

На завтрак она может съесть два жареных яйца с беконом и английским маффином. Сама долгожительница шутит, что, вероятно, бекон ей есть не следует, но она все равно его ест.

Однако авторы материала отдельно предупреждают: рацион конкретного долгожителя нельзя воспринимать как универсальный рецепт. Специалисты отмечают, что люди, доживающие до столь преклонного возраста, могут обладать редким сочетанием защитных генетических факторов.

Алкоголь Натали не употребляет. Даже на праздновании своего 101-летия она собирается поднять бокал не с алкоголем, а с газированным напитком. На столе при этом будет еще одно ее любимое блюдо — пицца с грибами.

Танцевать, пока есть возможность

Танцы сопровождают Натали практически всю жизнь. Она любила бальные танцы и сама научила танцевать мужа. По воскресеньям после завтрака супруги включали пластинки и танцевали по гостиной и столовой.

В 20 лет Натали танцевала в Бруклинской академии музыки и вспоминает, что тогда могла поднимать ноги почти как участницы знаменитой труппы Rockettes.

В 100 лет возможности уже другие, но от музыки она не отказалась — теперь занимается танцами сидя на стуле.

Танцы сочетают физическую нагрузку с тренировкой координации и равновесия, а кроме того, дают возможность общаться и получать положительные эмоции.

Найти занятие, которое успокаивает

Еще девочкой Натали научилась вязать у своей матери. На протяжении многих лет она вязала одеяла, шапки и свитеры и отказалась от любимого занятия лишь пару лет назад из-за проблем с руками.

TODAY приводит исследования, связывающие рукоделие с улучшением эмоционального состояния: подобные занятия могут помогать расслабляться и справляться со стрессом.

Сейчас Натали также раскладывает пасьянс на iPad и играет с друзьями в карточную игру канаста. В материале отмечается, что настольные и карточные игры связывают с поддержанием когнитивных функций в пожилом возрасте.

Не принимать неприятности слишком близко к сердцу

Натали считает себя счастливым человеком. Она любит смеяться, шутить и старается не зацикливаться на жизненных проблемах.

По ее словам, она не относится к людям, которые постоянно обсуждают свои неприятности, и считает, что такой подход делает ее жизнь легче.

Авторы материала напоминают, что хронический стресс связывают с неблагоприятными последствиями для здоровья, тогда как психологическая устойчивость и способность регулировать эмоции могут помогать справляться с его воздействием.

Верить, что все будет хорошо

Еще одна черта Натали — оптимизм. Даже пережив тяжелые периоды, она продолжает верить, что в итоге все будет хорошо.

Исследования, которые приводит TODAY, выявляли связь между более высоким уровнем оптимизма и большей продолжительностью жизни. Однако речь идет именно о статистической связи, а не о гарантированном способе прожить до ста лет.

История Натали Грёгер показывает, что ее личная формула долголетия удивительно проста: разнообразно питаться без жестких запретов, двигаться, сохранять любимые увлечения, общаться с людьми и стараться не позволять жизненным трудностям отнимать радость. А каждое утро она по-прежнему начинает с любимой черники.