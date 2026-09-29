Елена Малышева сделала подписчикам настоящий семейный подарок — 65-летняя телеведущая впервые опубликовала фотографию, на которой запечатлены сразу все ее внуки. Поводом стал День бабушек и дедушек.

У Малышевой двое взрослых сыновей, которые уже много лет живут и работают в США. Старший сын воспитывает с супругой троих детей, а младший сделал телеведущую бабушкой сравнительно недавно — в семье появилась девочка.

На опубликованной фотографии старшие внуки Малышевой позируют в одинаковых нарядах, а самая маленькая девочка выделяется ярко-розовым платьем.

Телеведущая призналась, что любит внуков так же безгранично, как собственных детей. Она радуется их успехам и тому, как они взрослеют, любит разговаривать с ними, готовить им завтраки, возить на спортивные занятия и просто проводить время вместе.

Редкий семейный снимок вызвал теплую реакцию подписчиков. В комментариях пользователи отмечали, что дети очень похожи на членов семьи телеведущей, желали им здоровья и поздравляли Малышеву с праздником.

Для самой телеведущей публикация стала редким исключением: обычно она нечасто показывает всю младшую часть семьи вместе, поэтому фотография сразу привлекла внимание поклонников.