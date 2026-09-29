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Елена Малышева впервые показала сразу всех своих внуков: редкий семейный кадр 0 306

Люблю!
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Елена Малышева

Елена Малышева сделала подписчикам настоящий семейный подарок — 65-летняя телеведущая впервые опубликовала фотографию, на которой запечатлены сразу все ее внуки. Поводом стал День бабушек и дедушек.

У Малышевой двое взрослых сыновей, которые уже много лет живут и работают в США. Старший сын воспитывает с супругой троих детей, а младший сделал телеведущую бабушкой сравнительно недавно — в семье появилась девочка.

На опубликованной фотографии старшие внуки Малышевой позируют в одинаковых нарядах, а самая маленькая девочка выделяется ярко-розовым платьем.

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Телеведущая призналась, что любит внуков так же безгранично, как собственных детей. Она радуется их успехам и тому, как они взрослеют, любит разговаривать с ними, готовить им завтраки, возить на спортивные занятия и просто проводить время вместе.

Редкий семейный снимок вызвал теплую реакцию подписчиков. В комментариях пользователи отмечали, что дети очень похожи на членов семьи телеведущей, желали им здоровья и поздравляли Малышеву с праздником.

Для самой телеведущей публикация стала редким исключением: обычно она нечасто показывает всю младшую часть семьи вместе, поэтому фотография сразу привлекла внимание поклонников.

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#семья #соцсети #внуки
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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