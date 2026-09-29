Каждая девушка мечтает о вечной молодости. Современные препараты и технологии помогают приблизиться к этой мечте.
На полках аптек и в салонах красоты можно найти множество порошков, кремов, лосьонов и витаминов. Однако одно средство, которое точно привлечет внимание, это коллаген — важнейшее вещество в организме человека.
Правильный прием коллагена может значительно замедлить процесс старения кожи. Но как именно его принимать, когда и какие преимущества он приносит — это вопросы, на которые стоит ответить.
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Защищает ткани от избыточного механического воздействия.
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Способствует регенерации клеток и формирует их оболочки.
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Обеспечивает пластичность, мягкость и упругость тканей, включая кожу.
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Предотвращает образование опухолевидных образований.
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Поддерживает форму внутренних органов и тела.
Таким образом, ответ на вопрос, можно ли принимать коллаген, будет положительным. Это не только возможно, но и необходимо! Главное — не превышать рекомендуемую дозу, так как избыток тоже может быть вреден.
Как правильно принимать коллаген в порошке
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Сначала разведите порошок в столовой ложке жидкости, а затем добавьте в стакан воды — так он лучше растворится;
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Не ешьте в течение получаса после приема коллагена, иначе эффект может снизиться, так как организм воспримет его как обычную пищу;
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Если вкус порошка вам не нравится, можно развести его не в воде, а в соке;
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Витамин C и коллаген — отличное сочетание. Они помогают лучше усваиваться друг другу. Рекомендуемая доза витамина — 60 мг в сутки;
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Также полезно принимать гиалуроновую кислоту с экстрактом зеленого чая — она хорошо дополняет действие коллагена, но не одновременно, а с интервалом в час.
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