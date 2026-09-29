Для многих чашка кофе — обязательная часть утра. Но если после нее появляются изжога, жжение, тяжесть или боль, привычный ритуал превращается в источник неприятных ощущений. Нужно ли при гастрите полностью забыть о кофе или иногда его все-таки можно оставить в рационе?

Как объясняет нутрициолог Ирина Шиманская, однозначно считать кофе «плохим» продуктом нельзя. Однако при чувствительной или воспаленной слизистой желудка напиток способен усиливать неприятные симптомы, поэтому ориентироваться следует прежде всего на собственное самочувствие и рекомендации врача.

Почему после кофе может болеть желудок

Кофе содержит не только вещества, придающие ему характерную горечь, но и кислоты. Человек со здоровым желудочно-кишечным трактом может практически не замечать их воздействия, тогда как при чувствительной слизистой после напитка могут появиться жжение, боль или изжога.

Особую осторожность эксперт рекомендует людям, которые уже плохо переносят кислую, острую или горькую пищу, алкоголь и крепкий чай.

При эрозивном гастрите, гастродуодените и во время обострения гастрита от кофе, по мнению Шиманской, лучше отказаться, чтобы дополнительно не раздражать слизистую.

Изжога — не обязательно «повышенная кислотность»

Распространенное заблуждение — считать любую изжогу признаком повышенной кислотности желудка.

Изжога возникает, когда содержимое желудка попадает обратно в пищевод. Поэтому самостоятельно назначать себе препараты для снижения кислотности только на основании этого симптома не следует.

Если изжога, отрыжка, боль или жжение возникают регулярно, эксперт советует обратиться к врачу и выяснить причину. Для диагностики состояния ЖКТ врач при необходимости может назначить гастроскопию, суточную pH-метрию и другие исследования.

Когда кофе лучше убрать

Сделать перерыв особенно разумно, если кофе регулярно провоцирует изжогу или кислую отрыжку, вызывает боль и жжение, после чашки натощак появляются так называемые голодные боли либо заболевание желудка находится в стадии обострения.

При воспалении желудка эксперт рекомендует в целом придерживаться более щадящего питания. Предпочтение стоит отдавать теплой пище, приготовленной путем варки, тушения или запекания. Во время обострения предлагается ограничивать холодные напитки, жареные блюда и грубую клетчатку.

Важно также не устраивать продолжительных перерывов между приемами пищи: голодание с последующим перееданием может создавать дополнительную нагрузку на ЖКТ.

А если очень хочется?

Если кофе не вызывает неприятных ощущений и врач не рекомендовал от него отказаться, небольшая чашка время от времени может оставаться в рационе.

Шиманская также упоминает используемый в восточной традиции зеленый кардамон, который добавляют в кофе. Однако эксперт подчеркивает: специя не лечит гастрит и не устраняет противопоказания к кофе. Если после напитка возникает боль или изжога, маскировать проблему добавками не следует.

Чем заменить кофе

Самый нейтральный вариант из предложенных экспертом — обычная теплая вода. В качестве альтернативы она также называет компоты из фруктов и сухофруктов, морсы, настой шиповника и теплые напитки со специями.

Но и здесь важна индивидуальная переносимость. Например, кислые ягоды и лимон при чувствительной слизистой могут усиливать неприятные ощущения.

Еще один вариант, упомянутый в материале, — льняной кисель. При контакте с водой семена льна образуют слизистую массу, поэтому такой напиток традиционно используют в рационе при чувствительном желудке. Рассматривать его как самостоятельное лечение гастрита, однако, не следует.

Главное правило — не сам диагноз «гастрит», а состояние конкретного человека. Если небольшая чашка кофе не вызывает дискомфорта и врач не видит противопоказаний, категорический запрет может быть необязателен. Но регулярные изжога, боль или жжение после кофе — повод отказаться от экспериментов с желудком и выяснить причину симптомов.