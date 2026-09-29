Несколько показателей в общем анализе крови вышли за пределы нормы — и воображение уже рисует самые тяжелые диагнозы. Однако сами по себе повышенные лейкоциты, сниженный гемоглобин или изменение числа тромбоцитов еще не говорят об онкологическом заболевании. В то же время оставлять стойкие отклонения без внимания тоже не стоит.

Как объясняет гематолог Радион Тарановский, общий анализ крови (ОАК) — прежде всего инструмент, который позволяет врачу заметить изменения в организме и определить, в каком направлении продолжать обследование. Поставить большинство онкогематологических диагнозов только по ОАК невозможно.

Одна цифра еще ни о чем не говорит

То, что в результатах анализа какой-либо показатель отмечен лабораторией как повышенный или пониженный, само по себе не означает наличие серьезной болезни.

Например, количество лейкоцитов может увеличиваться при инфекции или воспалении, а после выздоровления возвращаться к обычному уровню.

Снижение гемоглобина может быть связано с дефицитом железа, витамина B12 или фолиевой кислоты, хроническими заболеваниями, кровопотерей и другими причинами.

Количество тромбоцитов, в свою очередь, может снижаться при инфекциях, на фоне приема некоторых лекарств, при иммунных нарушениях и целом ряде других состояний.

Поэтому врач смотрит не на один показатель, а на всю картину: насколько сильно изменены значения, какие клетки затронуты, есть ли у человека жалобы и как результаты меняются со временем.

«Норма» — не жесткая граница

Еще одна распространенная ошибка — самостоятельно расшифровывать анализ, ориентируясь исключительно на выделенные лабораторией показатели.

Референсный интервал не является жесткой границей между состояниями «здоров» и «болен». Небольшое отклонение не обязательно означает заболевание, точно так же как показатель в пределах референсных значений не всегда позволяет полностью исключить патологию.

При интерпретации результатов врач учитывает возраст, пол, состояние человека, его жалобы и другие медицинские данные.

Какие симптомы должны насторожить

Больше внимания требуют ситуации, когда изменения в анализах сопровождаются длительной необъяснимой температурой, ночной потливостью, потерей веса, увеличением лимфатических узлов, выраженной слабостью, частыми инфекциями или необычной кровоточивостью.

Но и при наличии таких признаков ОАК не является готовым диагнозом. Он становится основанием для дальнейшего обследования.

Врач может назначить повторный общий анализ крови, исследование мазка периферической крови, дополнительные лабораторные тесты, а при необходимости — направить пациента на специализированную диагностику.

Почему важна динамика

Игнорировать обнаруженные отклонения тоже не следует. Если они выражены, сохраняются при повторном исследовании или сопровождаются симптомами, результаты необходимо показать врачу.

Особое значение имеет сравнение анализов в динамике. Иногда отклонение оказывается временным и исчезает, например, после перенесенной инфекции. В других случаях именно повторные исследования позволяют обнаружить устойчивую тенденцию.

Поэтому искать диагноз по каждой выделенной в бланке цифре — плохая стратегия. Гораздо полезнее показать врачу весь анализ, чтобы он мог сопоставить результаты с симптомами и предыдущими исследованиями.

«Плохой» анализ крови — еще не диагноз. Иногда отклонение вообще не требует лечения, а иногда становится первым сигналом, который помогает вовремя обнаружить проблему.