29 сентября отмечается Всемирный день сердца — хороший повод вспомнить не только о продуктах, способных ему навредить, но и о тех, которые годами незаслуженно считались опасными. На деле список пищевых запретов может оказаться гораздо короче: некоторые привычные продукты вполне могут оставаться в рационе, если употреблять их в меру.

Многие привычные продукты годами считались едва ли не врагами сердца. Яйца обвиняли из-за холестерина, сливочное масло — из-за насыщенных жиров, кофе — из-за кофеина, а соль советовали максимально ограничивать. Однако полный отказ от них нужен далеко не всем. Нутрициолог Евгения Новикова рассказала «Доктору Питеру», какие пять продуктов при умеренном употреблении вполне могут оставаться частью рациона.

Куриные яйца

Долгое время яйца попадали в список нежелательных продуктов из-за содержания холестерина. Однако пищевой холестерин — лишь один из факторов, влияющих на его уровень в крови, поскольку организм также самостоятельно синтезирует холестерин.

Сам холестерин необходим организму: он участвует в построении клеточных мембран и синтезе ряда гормонов и витамина D. Яичный желток также содержит лецитин и другие фосфолипиды.

Эксперт предлагает включать в рацион 1–2 яйца несколько раз в неделю — например, всмятку, пашот или в виде глазуньи.

Сливочное масло

Несколько десятилетий назад жиры часто объявляли главной причиной проблем с сердцем, а на смену сливочному маслу пришли обезжиренные продукты, маргарины и спреды.

При этом жиры необходимы, в частности, для усвоения жирорастворимых витаминов A, D, E и K. В то же время значение имеет количество насыщенных жиров в рационе, поэтому сливочное масло лучше употреблять умеренно.

Небольшое количество масла можно добавлять в кашу или намазывать на цельнозерновой хлеб.

Красное мясо

Говядина и баранина содержат белок, гемовое железо и витамин B12. Поэтому полностью отказываться от красного мяса только из-за опасений за сердце необязательно.

Нутрициолог советует отдавать предпочтение нежирному запеченному или тушеному мясу и сочетать его с зеленью и овощами. При этом переработанные мясные продукты — колбасы, сосиски и другие подобные изделия — лучше ограничивать.

Соль

Натрий необходим для передачи нервных импульсов, поддержания водно-солевого баланса и нормальной работы мышц, включая сердечную.

Однако проблема возникает при его избытке. Значительная часть соли поступает незаметно — вместе с полуфабрикатами, соусами, фастфудом, снеками и другими промышленно переработанными продуктами.

Поэтому речь идет не о полном отказе от соли, а прежде всего о контроле ее общего количества в рационе. Особенно внимательно к этому следует относиться людям с повышенным артериальным давлением.

Натуральный черный кофе

Кофеин действительно стимулирует нервную систему и у некоторых людей может вызывать сердцебиение. В то же время кофе содержит полифенолы и другие биологически активные вещества.

Если кофе не вызывает неприятных ощущений и врач не рекомендовал от него отказаться, умеренное употребление напитка может оставаться частью обычного рациона. Лучше не превращать чашку кофе в десерт с большим количеством сахара, сливок и сладких сиропов.

Главное — не отдельный продукт, а весь рацион

Яйца, сливочное масло, красное мясо, соль или кофе сами по себе не делают питание автоматически «вредным для сердца». Гораздо важнее их количество, способ приготовления и рацион в целом.

При этом рекомендации могут отличаться для людей с гипертонией, высоким уровнем холестерина и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями — в таких случаях ограничения лучше обсуждать с врачом.