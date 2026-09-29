Многие люди хотя бы раз в жизни искали съемное жилье. Этот процесс может быть довольно трудоемким. Порой сложно найти квартиру или комнату, которая бы соответствовала всем пожеланиям. Также важно, чтобы сам арендатор подходил под требования арендодателя.

Однако это удается не всегда. На днях в сети появилось объявление о сдаче комнаты, которое быстро стало вирусным. Оно разошлось по различным пабликам, где пользователи выражали свое недоумение. Чем? Странными требованиями арендодателя.

Мужчина по имени Оэун в объявлении указал, что сдает одну из комнат в своей квартире. В качестве соседки он хочет видеть женщину в возрасте от 18 до 25 лет. Важно, чтобы она была не замужем, без детей и домашних животных. Также потенциальная соседка не должна иметь друзей-мужчин, которых она могла бы приводить в дом. Но это еще не все.

Арендодатель требует, чтобы комнатосъемщица готовила и убиралась во всей квартире, а также не имела вредных привычек. Однако самое интересное, что он отмечает, что временно женщина может спать на диване в гостиной, пока ей не будет комфортно делить с ним спальню, так как в квартире всего одна комната с большой кроватью.

«Так бы сразу и написал, что просто ищет себе любовницу, что уж там», «Нормально так, прям в рабство сдаешься, и деньги еще платишь», «Классно, я должна платить, а еще бесплатно обстирывать, готовить и убирать в квартире чужого мужчины», — прокомментировали объявление интернет-пользователи.

Кроме того, Оэун упоминает, что в его квартире действует «политика закрытых дверей». Не все, кто прочитал объявление, поняли, что это означает. Люди предположили, что водить гостей в квартиру, даже если это не мужчины, будет нельзя.

За все эти условия арендодатель просит 400 долларов в месяц. Не каждый готов платить такую сумму за обычную комнату с таким количеством ограничений.