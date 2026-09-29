Агата Муцениеце призналась, что любит готовить и активно экспериментирует на кухне. Одним из главных кулинарных ориентиров для актрисы остается Юлия Высоцкая — ее советами и лайфхаками Муцениеце пользуется до сих пор.

«Сложно заменить Юлию Высоцкую, но я пользуюсь ее лайфхаками», — призналась Муцениеце.

О кулинарных способностях супруги рассказал и Пётр Дранга. По наблюдениям музыканта, даже к приготовлению еды Агата подходит по-актерски — словно находится на съемочной площадке.

«Всегда надо думать обо всем как об одном дубле. Вот Агата настраивается на один дубль, и у нее получается», — отметил Дранга.

По его словам, Муцениеце умеет готовить самые разные блюда. Среди них — яблочные пироги, запеканки, мясные блюда и оладьи.

Сама актриса относится к своим кулинарным экспериментам с юмором. «Не знаю, к чему я готовлюсь, но я готова», — пошутила она.