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«Все как один дубль»: Пётр Дранга раскрыл домашний секрет Агаты Муцениеце 0 131

Люблю!
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Агата Муцениеце и Петр Дранга
ФОТО: Instagram

Агата Муцениеце призналась, что любит готовить и активно экспериментирует на кухне. Одним из главных кулинарных ориентиров для актрисы остается Юлия Высоцкая — ее советами и лайфхаками Муцениеце пользуется до сих пор.

«Сложно заменить Юлию Высоцкую, но я пользуюсь ее лайфхаками», — призналась Муцениеце.

О кулинарных способностях супруги рассказал и Пётр Дранга. По наблюдениям музыканта, даже к приготовлению еды Агата подходит по-актерски — словно находится на съемочной площадке.

«Всегда надо думать обо всем как об одном дубле. Вот Агата настраивается на один дубль, и у нее получается», — отметил Дранга.

По его словам, Муцениеце умеет готовить самые разные блюда. Среди них — яблочные пироги, запеканки, мясные блюда и оладьи.

Сама актриса относится к своим кулинарным экспериментам с юмором. «Не знаю, к чему я готовлюсь, но я готова», — пошутила она.

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#кулинария #Агата Муцениеце #рецепты
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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