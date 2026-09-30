Анна Семенович, недавно получившая предложение руки и сердца от бизнесмена Дениса Шреера, рассказала, как чувствует себя в статусе невесты и какой представляет будущую свадьбу. С местом проведения торжества пара пока не определилась — среди вариантов Москва, Сочи и Мальдивы.

Певица охотно демонстрирует помолвочное кольцо с крупным бриллиантом и признается, что свадебный наряд еще не выбрала.

«Ой, я не думала пока, если честно. Ну я даже не знаю, прямо такое платье пышное я точно не хочу. Что-то такое стильненькое», — рассказала Семенович.

Помолвку отмечали три дня

Предложение Денис Шреер сделал Анне 12 сентября. Перед выходом на мероприятие он подарил возлюбленной кольцо и спросил, станет ли она его женой. Певица ответила согласием.

Семенович не скрывает, что новый статус доставляет ей удовольствие.

«Мне очень приятно, что я невеста, я любуюсь своим кольцом, у меня хорошее настроение, и когда рядом мой любимый мужчина, я счастлива», — призналась артистка.

По словам Анны, помолвку пара праздновала вместе с друзьями три дня. Певица с юмором добавила, что после такого торжества им понадобилась еще неделя, чтобы прийти в себя.

На будущей свадьбе обязательно будут родители жениха, с которыми, по словам Семенович, у нее сложились хорошие отношения.

Москва, Сочи или Мальдивы

Где именно пройдет церемония, жених и невеста пока не решили. Среди возможных вариантов Семенович назвала Москву, Сочи и Мальдивы.

При этом певица рассказала и о семейной жизни без камер и сцены. По ее словам, дома она вовсе не пытается постоянно соответствовать образу эффектной звезды.

«Я дома в халате, как все обычные женщины, без макияжа, с гулечкой. Как все обычные женщины так же просыпаюсь, иду на кухню, готовлю завтрак», — рассказала Семенович.

Она также призналась, что главным в их паре считает Дениса.

Жених похудел на 20 килограммов

Отдельно артистка похвалила жениха за изменения в образе жизни. По ее словам, Шреер занялся спортом и правильным питанием и в результате похудел на 20 килограммов.

Семенович призналась, что такого результата от него даже не ожидала. А мама Дениса, как рассказала певица, теперь шутливо просит: «Не кормите его!»

Пока точной даты, места и даже свадебного платья у Анны Семенович нет. Но с одним будущая невеста уже определилась: пышного наряда не будет — певице хочется выбрать для свадьбы что-нибудь более стильное.