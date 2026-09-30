Кто-то приходит на встречу за десять минут до назначенного времени, а от кого-то регулярно приходится получать сообщение: «Я уже почти пришел». Астрологи считают, что отношение к пунктуальности может зависеть и от знака Зодиака. В рейтинге самых непунктуальных первые места достались Близнецам, Рыбам и Стрельцам.

12 место — Козерог

Козероги привыкли планировать дела заранее, поэтому опоздания им обычно несвойственны. Если Козерог назначил встречу на определенное время, то, согласно гороскопу, он постарается учесть даже возможные пробки и другие задержки.

11 место — Дева

Девы не любят заставлять окружающих ждать и тщательно рассчитывают время. Подвести их может стремление все перепроверить: еще одна мелочь перед выходом — и несколько минут потеряны.

10 место — Телец

Тельцы ценят комфорт и не любят суеты. Задержать их способны неспешный завтрак, чашка кофе или желание спокойно закончить начатое дело.

9 место — Скорпион

Скорпионы, как правило, не опаздывают без причины. Если представитель этого знака заставил кого-то ждать, астрологи предполагают, что у него появилось более важное дело или он просто не посчитал необходимым объяснять задержку.

8 место — Рак

Ракам бывает сложно быстро собраться и выйти из дома, особенно если они еще сомневаются в своих планах. Но на действительно важные встречи представители этого знака обычно стараются не опаздывать.

7 место — Лев

Львы хотят выглядеть безупречно, и именно подготовка к выходу способна нарушить их расписание. Еще несколько минут перед зеркалом — и приходится сообщать, что они «уже почти на месте».

6 место — Овен

Овны действуют быстро, но нередко переоценивают свои возможности. Перед самым выходом они могут решить выполнить еще одно небольшое дело, которое неожиданно занимает гораздо больше времени.

5 место — Весы

Весам мешает нерешительность. Что надеть? Куда именно отправиться? Нужно ли еще раз проверить сообщение? Пока ответы найдены, назначенное время уже приближается.

4 место — Водолей

Водолеи способны настолько погрузиться в собственные дела, что просто перестают замечать время. Опоздание на 10–15 минут они могут воспринимать гораздо спокойнее, чем человек, который их ждет.

3 место — Стрелец

Стрельцы любят спонтанность и способны изменить планы буквально перед выходом. Им кажется, что на дополнительное дело потребуется всего минутка, но она легко превращается в двадцать.

2 место — Рыбы

Рыбы склонны погружаться в собственные мысли и терять чувство времени. Они могут начать собираться заранее, а затем отвлечься на разговор, музыку или собственные мечты — и в результате все равно опоздать.

1 место — Близнецы

Первое место досталось Близнецам. Именно им астрологи приписывают знаменитое «я уже выхожу», произнесенное в тот момент, когда человек еще находится дома. Близнецы любят заниматься сразу несколькими делами, и такая многозадачность нередко заканчивается опозданием.

Таким образом, главными «опоздунами» зодиакального круга авторы рейтинга называют Близнецов, Рыб и Стрельцов. А самыми пунктуальными оказались Козероги, Девы и Тельцы. Впрочем, подобные гороскопы носят развлекательный характер, а реальная пунктуальность зависит прежде всего от привычек самого человека.